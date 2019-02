Caroline Wozniacki kommer alligevel ikke til at spille i Dubai.

Danskeren har meldt afbud til turneringen på grund af sygdom. Det fortæller hendes far, Piotr Wozniacki, til TV 2 Sport.

»Hun forsøgte at træne for første gang i lang tid. Det gik okay, men energien er der ikke til en hel kamp. Hun har ikke kræfterne til at spille. Hun er afkræftet og føler selv, at hun ikke vil kunne spille mere end fire partier. Og når det er sådan, så vil hun hellere give en anden spiller en chance. Det giver ingen mening at forsøge at spille kampen,« siger TV 2 SPORTs tennisredaktør Henrik Jensen, der har talt med Wozniacki-lejren.

Mandag skulle Caroline Wozniacki have mødt den 28-årige schweizer Stefanie Vögele, der ligger nummer 83 på verdensranglisten. Sådan bliver det dog ikke alligevel for danskeren, der også i sidste uge måtte trække sig på grund af sygdom.

Caroline Wozniacki under Australian Open. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Caroline Wozniacki under Australian Open. Foto: WILLIAM WEST

Her var det Qatar Open, Caroline Wozniacki måtte droppe, da hun ikke var på toppen.

Her lød meldingen på et pressemøde, at Caroline Wozniacki var ramt af en virus.

»Jeg er syg. Længere er den ikke,« sagde Caroline Wozniacki, der også fortalte, hun var ramt af feber.

»Jeg mærkede det allerede i går aftes (mandag, red.), men jeg vågnede i dag (tirsdag, red.) og havde det virkelig ikke godt. Nogle gange er du bare nødt til at tage den slags beslutninger og så hvile dig,« sagde Caroline Wozniacki.

Her lød det også, at hendes førsteprioritet var at blive rask til WTA-turneringen i Dubai, men det er altså ikke lykkedes helt for danskeren, der endnu ikke har været i aktion, siden hun spillede Australian Open i januar.

Her røg hun ud i tredje runde til Maria Sharapova, og dermed formåede Caroline Wozniacki altså ikke at forsvare sin titel fra sidste år.

Caroline Wozniackis afbud kan også ses på verdensranglisten. Da 2019 startede, lå danskeren placeret som nummer tre, men det tidlige exit fra Australian Open kostede en del point.

Og efter hun meldte fra til Qatar Open kostede det pladsen i top ti for Caroline Wozniacki, der lige nu ligger nummer 14 på ranglisten.