Den skotske bokser Willie Limond er død i en alder af 45 år.

I sidste uge blev han indlagt efter at have fået et hjerteanfald i bilen og blev straks bragt på hospitalet, hvor de dog ikke kunne redde fighteren, der tidligere har vundet den europæiske superfjervægtstitel.

Det fortæller BBC, efter Limonds ene søn Jake fortalte den sørgelige nyhed via de sociale medier.

Limond skulle møde Joe Laws i en comeback-kamp i Glasgow den 3. maj.

Han fik debut i 1999 og vandt sine første 18 kampe i karrieren, før han tabte kampen om den britiske titel.

Dernæst vandt han ti i streg, før han stod over for superstjernen Amir Khan, som han slog i gulvet - men endte selv med at blive knockoutet kort efter.

I alt blev det til 42 sejre i 48 kampe i karrieren, men kun tre af kampene blev kæmpet efter 2016.

Fire af hans seks nederlag var mod boksere, der endte karrieren med mindst en VM-titlel.