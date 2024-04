Tesla har droppet gigantiske planer om en helt ny model, rapporterer Reuters fredag.

Men efter et større aktiedyk slår Tesla-chef Elon Musk kort efter tilbage i en opdatering på X, hvor han slår fast, at mediet lyver.

Reuters fortæller, at Tesla har besluttet sig for at aflyse planer om at bygge en ny lavprismodel, som tidligere er blevet kaldt Model 2.

I stedet skal Tesla ifølge mediet fokusere på at bygge robottaxa-teknologi og biler, som er 100 procent selvkørende (FSD).

Den nye model stod til at kunne blive lanceret i slutningen af 2025 til en pris langt under de nuværende Tesla-modeller.

Mediet citerer tre kilder med kendskab til situationen, og man hævder at have set interne beskeder fra Tesla.

Kort efter historiens publicering styrtdykkede Tesla-aktien med godt seks procent, indtil Elon Musk således reagerede på X:

'Reuters lyver (igen)'.

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Reuters konstaterer imidlertid i en opdateret version, at Tesla ikke havde nogen kommentarer til historien, da man fik den forelagt på forhånd.

Efter Elon Musks tweet, steg aktiekursen en smule, så den i øjeblikket blot er nede med cirka 3,5 procent i forhold til torsdagens lukning.

Noget kunne altså tyde på, at det amerikanske aktiemarked mener, at det vil være en rigtig skidt idé at droppe planerne om masseproduktion af en billig Tesla.

Det mener i hvert fald forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM.

»Hvis Tesla fortsætter med de modeller, som de har nu, vil de dels opleve massiv konkurrence i de segmenter, men billige elbiler vil også give dem problemer,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Så de skyder sig selv i foden, og det vil være imod deres strategi, hvis de dropper den billige elbil.«

Han peger på, at Tesla netop har fremlagt salgstal for første kvartal, hvor salget er gået mærkbart tilbage i forhold til slutningen af 2023.

Og samtidig er amerikanerne pressede af, at den kinesiske elbilrival BYD har fremgang.

»Tesla er meget presset. På Model 3 er man i konkurrence med dels de kinesiske biler men også en del europæiske,« siger Ilyas Dogru.

»I det segment, hvor Model Y befinder sig, bliver der blodbad på et tidspunkt. Senest har XPeng (kinesisk elbilproducent, red.) lanceret en ny model, G6,« forklarer han.

Derfor er Tesla ifølge Ilyas Dogru nødt til at udvide paletten.

»Hvis de skal vækste, skal de kapre nye kunder, og her er det masserne, der vil være købere af de billige elbiler,« understreger Ilyas Dogru.

Han kan ikke forstå, hvorfor Tesla skulle ønske at satse ensidigt på FSD lige nu.

»Det er meget dumt. På den korte bane er robottaxi eller selvkørende teknologi ikke realistisk i alle verdenshjørner. Så der skal sælges flere biler, og nøglen er den billige model,« siger Ilyas Dogru og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at Tesla tror meget på FSD, men på nuværende tidspunkt vil det være selvmord at lægge alle æg i den kurv.«

