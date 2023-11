Elbilgiganten Tesla planlægger at bygge en ny lavprismodel på ny fabrik i nærheden af Berlin.

Den nye model skal koste omkring 25.000 euro i Tyskland, altså cirka 185.000 kroner, rapporterer Reuters.

Der foreligger ikke en startdato for produktionen, men Tesla har tidligere overvejet at introducere en model, som prismæssigt lå langt under de øvrige modeller.

»Det vil være en model, der rammer et sted, hvor der virkelig er tørst efter den type bil til den type pris,« siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM til B.T.

»Men danske forbrugere skal nok lige væbne sig med tålmodighed. Det er trods alt stadig forholdsvis ukonkret, og i bedste fald vil jeg tro, at vi kan få den på markedet i Danmark efter 2025,« spår han.

B.T. har før beskrevet, hvordan en længere række af bilproducenter har planer om inden for en overskuelig fremtid at introducere mindre og billigere modeller end dem, vi har set indtil videre.

Elbiler har nemlig typisk været relativt dyre, blandt andet fordi producenterne over en kam har lanceret store SUV-modeller.

I Danmark betød det eksempelvis i 2022, at den gennemsnitlige pris for en ny elbil ifølge FDM lå på 453.000 kroner, mens en gennemsnitlig benzin- eller dieselbil kostede 246.000 kroner.

»Fabrikanterne er startet der, hvor de har ment, at der var det største økonomiske udbytte, og det har typisk været ved de lidt større elbiler, SUV-typer, og det er dem, det er væltet ud med indtil videre,« sagde chefredaktør hos Bilmagasinet Mikkel Thomsager ved den lejlighed til B.T.

»Tendensen har været helt klar i mange måneder. Jo større en bil danskerne har købt i 2022 og 2023, jo større en andel af dem har været elbiler,« sagde Ilyas Dogru desuden på det tidspunkt.

Nu er der imidlertid sket en udvikling, konstaterer både Mikkel Thomsager og Ilyas Dogru, som gør, at det kan lade sig gøre at sælge elbiler i en ny og meget lavere prisklasse – omkring 200.000 kroner.

Fabrikanterne har udviklet bedre batteriteknologi, som har givet mulighed for længere rækkevidde, også for mindre biler, og samtidig er der sket en væsentlig forbedring af ladeudstyr, som kapper væsentlige antal minutter af den tid, det tager at oplade en elbil.

Dertil kommer, at netværket af ladepunkter er blevet voldsomt udvidet og stadig bliver det, ligesom mange danskere har fået mulighed for at etablere ladeløsninger derhjemme.

Hvis man antager, at den nye, endnu unavngivne Tesla-model kommer til at koste omkring 25.000 euro uden moms, vil den i Danmark komme til at koste fra cirka 230.000 kroner.

Det er under alle omstændigheder langt under den nuværende billigste Tesla-model, som sælges fra 350.000 kroner i Danmark.

Ilyas Dogru forventer, at der i givet fald vil være tale om en mindre bil end de hidtidige Tesla-modeller.

»En mindre Tesla vil tiltale et nyt segment af kunder. Den vil udvide målgruppen, og hvis projektet bliver mere konkret inden for kort tid, kan det da godt tænkes, at nogle kunder vil vente på, at den kommer på markedet,« siger han.

Ilyas Dogru peger på, at både kinesiske BYD samt både Citroën og Volkswagen har lanceret eller er på vej til at lancere nye, mindre modeller i en prisklasse omkring 200.000 kroner.