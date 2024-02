Hykleriet driver kraftigt ned ad siderne i Cecilie Haugaards nye bog 'Instagrim'.

I bogen vil influenceren, der er kendt som 'Cillemouse', gøre op med perfekthedskulturen og lære sig selv og læseren, hvordan man 'styrer de sociale medier, så de ikke styrer dig'. Hun glemmer bare undervejs en super væsentlig detalje.

Cecilie Haugaard tjener nemlig selv penge på perfekthedskulturen, og det er umuligt at tage hendes refleksioner seriøst, når hendes egen Instagram-profil om nogen kan give ondt i maven, hvis man er ung og selv drømmer om et liv med designertasker, dyre restauranter og luksusrejser.

Når Cecilie Haugaard vil give gode råd og lære fra sig om, hvordan man undgår at sammenligne sig med andre og blive påvirket af sociale medier, klinger det derfor hult.

Influenceren vil gerne give indtrykket af, at der er tale om et stort problem for især unge kvinder, men hendes egen måde at udnytte den usikkerhed økonomisk, skal der ikke pilles ved.

Det er svært at blæse og have mel i munden, og det er endnu sværere at tage forsøget seriøst, når en influencer nu ikke kun vil sælge os det pæne – men altså også det 'Instagrimme' forstås.

Og når Cecilie Haugaard efterfølgende i tv-programmet 'Deadline' på DR siger, at hun 200 procent godt selv kan se, at hun er en del af problemet, så er det svært at vide, hvorfor forlaget Lindhardt og Ringhof har ment, at hun har troværdighed til at udgive sådan en bog.

Cecilie Haugaard vil gerne hjælpe unge med at bruge de sociale medier og undgå at blive påvirket negativt på dem. Men hun vil ikke selv ændre noget. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Cecilie Haugaard vil gerne hjælpe unge med at bruge de sociale medier og undgå at blive påvirket negativt på dem. Men hun vil ikke selv ændre noget. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For der er da gode råd at hente i den 252 siders lange selvhjælpsbog, men fra alle andre end Cecilie selv.

Eksperter fortæller om, hvordan man bedst muligt sætter grænser for sig selv.

Der er også kendte som tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og Cecilie Haugaards mand, popstjernen Christopher, der reflekterer over, hvordan de selv bruger sociale medier, og der er personlige historier fra unge kvinder, der også kæmper.

Der skulle nok bare også have været en større overvejelse om, hvorvidt det er Cillemouse, der skulle være afsender på budskabet.

Hun har nemlig ikke tænkt sig at ændre noget i sit SoMe-univers.

Hendes profil skal fortsat fungere som en indtægtskilde og glansbilledbog for alt det, hun godt kan lide at kigge på.

Det lader hun stå klart i bogen, men skriver dog, at det giver hende dårlig samvittighed, at andre sammenligner sig med hende – ja, så giver det hele jo mening… Eller?

Her kan du se Cecilie Haugaard reagere på spørgsmålene om hendes bog og egen rolle i perfekthedskulturen i Deadline.



Cecilie Haugaard har i bogen engageret psykolog Rikke Papsøe, der fortæller, at det netop er vigtigt, at en som Cecilie sætter fokus på, at alle kan blive ramt af lavt selvværd.

Cecilie er selv i tvivl, om hun med sit balancerede selvværd er den, der skal gøre det, og der må jeg give hende ret.

Ikke fordi man ikke kan dele problematikken, hvis man har et godt selvværd, men fordi Cecilie gerne vil tjene penge på unges usikkerhed på sin Instagram og nu også på deres kommende selvværd i en bog.

Det bliver for hyklerisk og utroværdigt.

Det kan også undre, når man læser bogen, at Cecilie Haugaard skriver, at hun bliver 'oprørt over' den måde firmaer bruger sociale medier til at sælge produkter, de ved, er skadelige.

Cecilie Haugaard er eksempelvis selv ambassadør for Pepsi Max, som hun ofte reklamerer for på sine sociale medier.

Sukkerfri sodavand er blevet undersøgt i et større studie med over 100.000 forsøgspersoner.

Her mente undersøgelsen at kunne bevise, at produktet giver større risiko for hjertesygdomme – men det skriver Cecilie Haugaard ikke noget om i sin reklame.

Det er himmelråbende, at Cecilie Haugaard i den over 200 siders lange bog med refleksioner ikke kan se, at hun får problematikken med sociale medier og influencere til at se så utroværdig ud.

Der er kun at sige, at der er tale om en gedigen ommer, hvis der er nogen, der skal tage budskaberne i 'Instagrim' seriøst.

'Instagrim' udkommer 8. februar fra Lindhardt og Ringhof til 269 kroner.