Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du en af de mange danskere, som ofte drikker Coca-Cola Zero, Pepsi Max eller andre sukkerfri sodavand?

Så bør du nok læse med her.

Et nyt, stort studie viser nemlig, at du har øget risiko for hjertestop, hvis du drikker sukkerfri sodavand – eller indtager andre føde- eller drikkevarer, som indeholder kunstige sødestoffer. Det skriver Daily Mail om det franske studie, der er publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal.

Der er blandt andet sødestoffer i nogle typer ketchup, yoghurt og morgenmadsprodukter.

»Studiets resultater indikerer, at sødestoffer, som millioner af mennesker indtager dagligt via fødevarer og drikkevarer, ikke burde anses for at være et sundt og sikkert alternativ til sukker,« skriver forskerne i studiets konklusion.

Står deres forskning til troende, forøges risikoen for hjertestop markant selv ved et beskedent indtag af sødestoffer.

Personer, som indtager 78 milligram sødestoffer om dagen – svarende til en halv dåse sukkerfri sodavand, skulle ifølge det franske studie have ti procent større risiko for at blive ramt af et hjertestop. Risikoen for en hjerneblødning skulle være op til 20 procent større.

Forskerne fik igennem mere end ti år mere end 100.000 forsøgspersoner til hver sjette måned at notere alt, hvad de spiste og drak ned i løbet af tre ikke sammenhængende dage fordelt over to uger.

Det er ved at sammenligne disse data med oplysninger om forsøgspersonernes generelle sundhedstilstand, at forskerne er nået frem til den opsigtsvækkende konklusion om sødestofferne.

Ifølge Daily Mail kritiseres de franske forskere dog for at overdrive sødestoffernes betydning for risikoen for hjerteanfald – og for at undervurdere betydningen af deres øvrige fødevareindtag.

Den franske undersøgelse viste nemlig, at de forsøgspersoner, som indtog flere sødestoffer end gennemsnittet, også var mere overvægtige, mindre fysisk aktive, mere tilbøjelige til at være rygere og spiste mere usundt.

Selvom forskerne bag det nye studie understreger, at de har indregnet disse faktorer, påpeger kritikere af studiet, at der er behov for endnu større undersøgelser for at kunne nå frem til den konklusion, at sødestofferne er årsag til den forøgede risiko for hjerteanfald og hjerneblødninger.

Tidligere har forskning vist, at personer, der tyer til mad- og drikkevarer med kunstige sødestoffer for at spare på sukkeret, ikke vejer mindre end andre – og oftere oplever helbredskvaler senere i livet.

Det kan du læse mere om HER.

Undersøgelser har imidlertid også slået fast, at indtag af almindelig sodavand er dårligt for helbredet på grund af det høje sukkerindhold.