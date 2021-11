Vinterdæk, tålmodighed og en let fod på speederen er en god kombi, når du bevæger dig ud i trafikken fredag morgen.

Fugtig luft de seneste dage og lave temperaturer i både luften og på vejene betyder nemlig, at det meget vel kan være glat.

»Det skal man lige være lidt obs på i morgen- og formiddagstimerne. Det gælder om at være vågen,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, som understreger, at det især er i Nordjylland, der har risiko for udprægede glatte veje.

I resten af landet kan vejene være »mere pletvis glatte.«

Ellers er der udsigt til en fredag, der med meteorologens ord bliver »halvvåd, blæsende og kold.«

»Hvis man rent fysisk bevæger sig ud for at jagte black friday-tilbud, så bliver det en kold fornøjelse,« siger hun og forklarer, at vi dagen igennem får byger og tiltagende blæst.

Især i Jylland kan bygerne være med slud, og jo længere østpå - jo længere bliver der mellem bygerne.

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem tre til fem grader, og vinden bliver efterhånden let til frisk.

De fire største byer

Som altid dvæler vi et kort øjeblik ved vejret i København, Aarhus, Odense og Aalborg, men Trine Pedersen understreger, at der ikke er de store regionale forskelle at komme efter.

»Efterhånden som det blæser op, bliver bygerne fordelt over det meste af landet. Måske har København en lidt større chance for sol, end de andre tre byer,« siger hun.

Weekendvejret tegner også til at blive en kold og våd omgang, hvor temperaturerne ikke kommer over fem grader.

»Det fortsætter med regn og slud i løbet af weekend, og måske også mere udbredt regn,« siger Trine Pedersen og tilføjer, at søndag måske bliver lidt mere spændende:

»Søndag ser koldere ud, og her er der også større chancer for snebyger. Mandag bliver også ret kold med snebyger. Det bliver en vinterlig omgang.«