Hvor danskere i de østlige egne i går kunne trække i shorts og korte ærmer, venter der nærmest efterårsvejr denne onsdag.

Men snart venter endnu et vejrskifte.

Før fronten med nedbør trak ind over landet vestfra midt på dagen, fik vi danskere en lun tirsdag. Især i de østlige egne.

Ja, så lun, at årets hidtil højeste temperatur blev målt i Rønne med 21,1 grader.

I København nåede temperaturen op på 19,7 grader, skriver DMIs vagthavende meteorolog Martin Lindberg i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Sådan bliver det mildest talt ikke denne onsdag.

For den varme luft er af koldfronten blevet skubbet længere østpå, og det giver en kølig og ruskende onsdag, der nærmest giver associationer til efteråret.

»I dag blæser køligere luft ind over landet vestfra og temperaturen ventes kun at nå op mellem syv og 12 grader,« skriver Martin Lindberg.

Vi får også en hård vestenvind med vindstød op til hård kulingstyrke. Ved Vestkysten kan vindstødene endda nå en styrke af stormende kuling.

»Dagen begynder med skyer og enkelte regnbyger, men ellers får vi tørt vejr og efterhånden klarer det op med nogen sol, og sidst på dagen aftager vinden,« lyder det trods alt opmuntrende fra Martin Lindberg.

Han og DMI lover også, at onsdagens kulde ikke vil vare ved. Tværtimod kommer der et mindre vejrskifte.

Det ustadige vejret med skyer og perioder af regn og blæst ser ud at fortsætte, men mildere luft vil trække op over landet fra sydvest og give mellem 12 og 15 grader torsdag, fredag og lørdag.

Søndag ser det imidlertid ud til, at vi igen må finde de forede jakker frem.

Her forventer DMI, at køligere luft igen vil strømme i vores retning og give nogenlunde samme kølige og ruskende vejr, som det vi får i dag, et godt stykke ind i næste uge.

Der er endda mulighed for nattefrost, lyder det.