Den danske skuespiller har en rolle i den romantiske julefilm "Last Christmas".

Det er intet mindre end en verdensstjerne, Peter Mygind står over for i filmen "Last Christmas", der har premiere om godt to måneder.

Her spiller han nemlig over for Game of Thrones-skuespillerinden Emilia Clarke, og i en ny trailer kan man få en forsmag på filmen og ikke mindst Peter Myginds optræden.

Men man skal ikke blinke, hvis man skal have et glimt af danskeren i den nye trailer, hvor han er med lige omkring 2 minutter og 22 sekunder inde.

Peter Mygind har tidligere afsløret på Instagram, at han skulle være med i filmen.

- Så stolt af at være en del af denne vidunderlige fortælling, skrev han i et opslag på Instagram i august.

Ifølge pressemeddelelsen handler filmen om Kate, der bliver spillet af Emilia Clarke, som har svært ved at finde sin plads i livet.

- Hun brokker sig over alt i tilværelsen og træffer konstant de forkerte beslutninger iklædt bjælder på skoene og alfekostume, som hendes job kræver, hun har på.

- Men så møder hun den fantastiske Tom (spillet af Henry Golding, red.), og kan næsten ikke tro på sit eget held! Langsomt tør hun igen lukke drømmene ind og lytte til sit hjerte nu med hans hånd i hendes.

- Sammen går de to julen i møde med kærlighed i hjertet og mod på livet, for hvad skulle dog kunne gå galt, når man har hjertet med i det, lyder det om handlingen.

Filmen "Last Christmas" kommer i biograferne den 14. november 2019.

/ritzau/