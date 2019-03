Sanne Salomonsen er beæret over, at der bliver lavet en musical om hendes liv, selv om hun kun er 63 år.

Når "Sanne - The Musical" får premiere til efteråret i Tivolis Koncertsal, vil hele Danmarks rockmama, Sanne Salomonsen, sidde på kanten af sædet blandt publikum og spændt følge med i, hvordan hendes liv bliver udfoldet på scenen.

Hun har givet folkene bag musicalen sin historie, og nu er det op til dem at bestemme, hvad de vil vise.

Hun er kun 63 år, og efter hendes opfattelse, er det normalt kun døde artister, man laver musicals om.

- Det er vildt mærkeligt. Det er sådan en blandet følelse. Jeg er ligesom vant til, at folk der bliver skrevet musicals om, de er døde.

- Jeg er også en lille smule beæret. For jeg kan et eller andet sted ikke forstå, at mit liv er så interessant, at de vil lave en musical ud af det, siger Sanne Salomonsen.

Lige nu er hun på en Danmarksturné, hvor hun spiller sine sange akustisk. Hun får stadig masser af tilbud om at være en del af forskellige projekter, og hun er langtfra færdig med at optræde eller skabe musik.

- Ja, livet er jo ikke slut. Jeg bliver 100 år. Og jeg har da tænkt mig at arbejde så længe folk overhovedet gider at høre mig. Så ligesom det måske har været mærkeligt for Rasmus Seebach, at de lavede en musical om hans liv, så har jeg det på samme måde, siger rockdronningen.

Musicalen har sangerinde Gry Trampedach og skuespillerinderne Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen og Andrea Heick Gadeberg i hovedrollerne. De tre kvinder skal spille Sanne Salomonsen i tre forskellige aldre.

Holdet bag musicalen har interviewet Sanne Salomonsen i en uge, hvor de fik fortalt historier og scener fra både op- og nedture i hendes liv og karriere.

Musicalen vil blandt andet gå helt tæt på den blodprop, som hun fik i 2006, og som truede med at afslutte hendes karriere som sangerinde.

Den unge, oprørske side af hende vil også blive portrætteret, samtidig med at publikum vil opleve hendes kamp for at forsørge sin søn og hendes møde med misbrug og manipulation.

- Jeg har levet det igennem og set det i øjnene. Så jeg kan jo bare "face" det en gang til. Jeg har det fint, med alt der bliver vist, siger hun.

Selv om de overståede kapitler i hendes liv måske vil bringe en smule nostalgi op i publikum, så er Sanne Salomonsen selv meget afklaret med de ting, hun har oplevet. Det fylder ikke noget, fordi hun lever i nuet.

- Al den refleksion jeg har skullet lave i mit liv, den har jeg lavet, når jeg har haft grund til det. Der hvor vi er i dag, føler jeg mig ret ren. Jeg ligger ikke og drømmer om ting, der skal bearbejdes eller får ondt i maven over ting og sager. Jeg reflekterer ikke mere. Det er gjort. Jeg er i nuet og ser frem. Det er sådan, jeg lever mit liv, siger hun.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke af hendes sange der bliver en del af musicalen. Var det op til Sanne Salomonsen selv, ved hun godt, hvad hun ville vælge, hvis der skulle sættes gang i tårekanalerne.

Sangen "Overgir mig langsomt", som Mads Langer skrev til hendes album "Unico" i 2009, og siden selv har optrådt med, rører hende hver gang. Den handler om, hvordan hun kæmpede sig tilbage fra sin blodprop.

- Den kan jeg stadigvæk ikke synge, fordi jeg tuder. Den er så konkret. Jeg var selv med til at skrive C-stykket, og når man når dertil, så knækker min film, fordi man kan ikke få noget, der er mere ægte.

- Den sang og "Hjem". De to sange handler bare så meget om mit liv, og der tuder jeg stadigvæk og bliver stadig påvirket, når det går ind og bliver meget privat, siger 63-årige Sanne Salomonsen.

På sin nuværende turné videregiver hun historierne og minderne bag sangene til publikum under koncerterne.

Her får hun at vide på nært hold af mange fans blandt publikum, at hun har dannet soundtracket til deres liv. Det gør hende stolt og er meget ærefuldt, mener hun.

- Der er hæftet en historie på hver sang. Jeg håber, at musicalens publikum også vil få den oplevelse, at jeg er soundtracket til deres liv. Man kan håbe, at de sidder og synger med engang imellem, siger hun.

Hun håber, at musicalen, der vil favne bredt i situationer fra hendes liv, vil underholde publikum, men også sætte nogle tanker i gang hos dem.

- Jeg håber bare, at de går ud med en fornemmelse af, at de er blevet underholdt, for det er det, teater skal bruges til. Men jeg håber også, at de går ud og reflekterer. Det kan være, at nogen vil føle, at de kender mig bedre, når de går ud derfra.

"Sanne - The Musical" får premiere 19. september i Tivolis Koncertsal. Herefter kan man fange musicalen i Vejle, Odense, Aalborg, Holstebro og Aarhus.

