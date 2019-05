"Game of Thrones" er kendt for pludselige plot twists, som også til tider er kommet bag på skuespillerne.

"Game of Thrones" er blevet kaldt verdens største tv-serie, og en af årsagerne til seriens enorme popularitet er, at skaberne aldrig har været bange for at chokere publikum ved at dræbe en hovedkarakter eller lade historien tage en drejning, som ingen kunne have forudsagt.

Men hvilke scener er kommet mest bag på seriens skuespillere? Det gav de svar på i februar under et pressearrangement i London, hvor flere fremhævede Ned Starks halshugning som en af de mest chokerende scener.

Blandt andre Kristofer Hivju, som spiller Tormund. Han kom med i "Game of Thrones" i tredje sæson, men før det havde han fulgt med i serien som fan.

- Jeg så første sæson og fulgte Ned Stark som den helt store helt, og så dræbte de ham! Det var lige så utænkeligt, som hvis Rocky døde i midten af den første Rocky-film.

- Det ændrede fuldstændig perspektivet på historien, at alle Ned Starks børn pludselig blev hovedpersonerne. Men det var på en måde genialt at dræbe en person, som seerne elsker, for så elsker de hans børn endnu mere, siger han.

Også Jacob Anderson, som spiller Greyworm, var chokeret over Ned Starks' halshugning.

- Jeg er stadig vred over det, siger han og griner.

- Det kom fuldstændig ud af det blå, men jeg synes, det gode ved den scene er, at det sætter tonen for resten af serien. Man tænker: "Okay, jeg kan ikke stole på nogen nu".

Joseph Dempsie, som spiller Gendry, er enig.

- Det øjeblik fik mig til at indse, hvor meget vi ubevidst er kodet til at tro, at heltene altid vil vinde i en tv-serie. At de gode vil overleve. Derfor kan vores hjerner ikke forstå, at Ned Stark skulle dø, siger han.

En anden ikonisk scene i "Game of Thrones", som chokerede blandt andre Nikolaj Coster-Waldau, som spiller Jaime Lannister, Sophie Turner, som spiller Sansa Stark og Rory McCann, som spiller The Hound, er The Red Wedding i anden sæson.

- Jeg kan huske, at jeg så The Red Wedding og tænkte, "nej, nej, nej, det er så forkert, nej", fortæller Rory McCann.

Også Gemma Whelan, som spiller Yara Greyjoy, var imponeret over den scene, ligesom hun var fascineret af den store Battle of the Bastards-kampscene i syvende sæson.

- Selv om jeg havde læst i manuskriptet, at The Red Wedding ville ske, var det en fantastisk måde, scenen blev eksekveret på.

- Det samme med Battle of The Bastards. Jeg havde svært ved at få luft, da jeg så det. Jeg trak vejret og holdt vejret sammen med Kit Harington (Jon Snow, red.). De der store "spræng budgettet"-scener var fede.

Maisie Williams, som spiller Arya Stark, fremhæver derimod scenen, hvor man ser The Night King for første gang, og han rører en baby, så dens øjne bliver blå.

For Iain Glen, som spiller Jorah Mormont, var det skelsættende, da Jamie Lannister i første sæson skubbede Bran Stark ud fra et tårn for at holde forholdet mellem Jaime og Cersei Lannister skjult.

- Det var chokerende og et af seriens forskruede "det havde jeg ikke set komme"-øjeblikke, som gør, at man lærer, at man ikke kan tage noget for givet i serien, siger han.

