For anden gang i historien har en dansk film vundet Bafta-prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film.

25 bronzestatuetter bliver delt ud ved den britiske Bafta-prisuddeling i koncerthuset Royal Albert Hall i London.

Bafta-priserne hædrer det bedste inden for film fra det forgangne år.

Den danske film "Druk", som er instrueret af Thomas Vinterberg, har modtaget prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film.

Det er anden gang i historien, at en dansk film modtager denne pris. For 32 år siden gik prisen til "Babettes Gæstebud".

Læs mere om, hvad Bafta er:

* Bafta står for the British Academy of Film and Television Arts. Det er en uafhængig organisation, der "støtter, udvikler og promoverer kunstarten inden for levende billeder".

* Bafta er en af de mest prestigefulde filmpriser i Storbritannien. Den kaldes ofte den britiske lillebror til den amerikanske Oscar.

* Organisationen blev grundlagt 16. april 1947, men den første filmprisuddeling fandt først sted to år senere, hvor blandt andet filmen "The Best Years of Our Lives" blev hædret.

* Det er branchen selv, som vælger de nominerede. Det er organisationens cirka 8000 medlemmer, som stemmer på, hvem, de mener, skal have mulighed for at løbe med bronzestatuetterne.

* Man kan søge om at blive medlem af Bafta, hvis man arbejder inden for film-, tv- eller spilbranchen i Storbritannien.

* Siden 1998 har Bafta også hædret videospil-branchen, og i 2005 fik branchen sin egen prisuddeling på linje med tv og film.

* I begyndelsen uddelte Bafta priser til film og tv samme aften, men siden 1998 har film og tv været opdelt i to separate prisuddelinger.

* Løber man med sejren i en kategori, modtager man en Bafta-statuette.

* I år uddeles filmpriser i 25 kategorier. Det er blandt andet i kategorierne Bedste Film, Instruktør, Ikke-engelsksprogede Film og Dokumentar.

Kilder: Bafta.org, digitalspy.com.

/ritzau/