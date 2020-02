Ankerstjernes gruppe Sway røg fredag aften ud af "X Factor". Gruppen fik hårde ord med på vejen af Blachman.

Det andet liveshow i "X Factor" blev endestationen for den unge pigegruppe Sway, der består af de fire piger Roya, Tiffany, Camilla og Miriam.

Gruppen stod i farezonen med Oh Lands 34-årige rapper "Kali".

Ankerstjernes gruppe, der ikke var blandt favoritterne til at ryge ud hos bookmakerne, fik aldeles hårde ord med på vejen, inden dommer Thomas Blachman sendte dem ud fredag aften.

- I mimer og mimer. Så jeg har enormt svært ved at tage det alvorligt. Det bliver attitude, sagde 56-årige Blachman i en længere svada om både Sway og ungdommen, kort før han sendte gruppen ud.

Blachman ved dog ikke meget om ungdommen, hvis det står til hans noget yngre dommerkollega - 35-årige Ankerstjerne.

- Jeg tror ikke, Thomas følger helt så meget med i ungdommen, som han tror. Hvis man kigger på, hvor popmusik er i dag, så er Sway meget mere repræsentative for det end alle de andre på scenen.

- Hvem af os tre dommere ville du ringe til, hvis du ville høre, hvilke sange der går i top 50? Den lader vi bare stå for sig selv, siger Ankerstjerne.

Sways 18-årige Camilla Okotie var utrøstelig efter afgørelsen. Men hun var også vred over, at Blachman ifølge hende havde fået et forkert billede af gruppen.

- Det er spændende, at han snakker ekstremt meget om ungdommen og mener, han har en klar idé om den.

- Jeg tror, han er meget fordomsfuld på det punkt. Han hænger ikke ud med ungdommen. Han ved heller ikke, hvem vi er, siger Camilla Okotie.

Thomas Blachman har selv talt ungdommen op igennem en årrække, ligesom han selv har stået i spidsen for den unge gruppe Citybois i 2015.

En stor del af ungdommen er dog på det forkerte spor, mener dommeren.

- Lige pludselig kan en helt generation af unge piger gøre som de rigtige kunstnere, men det er lånte fjer.

- Ungdommen kan lære noget af "Kali", der har været igennem nogle ting. Hvorfor har vi ellers den ældre gruppe? Det her var en lille rugbrødsmad i stedet for et fucking stykke slik til ungdommen, siger Blachman.

/ritzau/