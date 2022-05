De 219 tilfælde af abekopper i Europa kan bare være »toppen af isbjerget«.

Sådan lyder det fra Verdenssundhedsorganisationens (WHO) direktør for det globale infektionsberedskab, Sylvie Briand, da medlemslandene var samlet i Genève. Det skriver The Guardian.

»Vi ved ikke, om vi kun har set toppen af isbjerget, eller om der er mange flere uopdagede tilfælde i samfundet,« siger Sylvie Briand.

Spaniens sundhedsministerium oplyste fredag, at man har opdaget 98 tilfælde af abekopper, mens man i Storbritannien har opdaget 90 tilfælde.

»Vi er stadig i starten. Vi ved, at der kommer mange flere tilfælde af abekopper i de kommende dage,« siger WHO-direktøren og tilføjer:

»Det her er ikke en sygdom, som samfundet skal være bekymret for. Det er coronavirus, som spreder sig hurtigt.«

Og den udmelding stemmer meget godt overens med den melding, som Statens Serum Institut kom med onsdag.

»SSI vurderer, at sandsynligheden for spredning af abekopper til personer i den brede befolkning er meget lav,« lød det.

Sylvie Briand er optimistisk i forhold til, at sygdommen ikke løber ud af kontrol.

»Hvis vi gør de rigtige ting nu, så kan vi formentlig nemt holde det her under kontrol,« siger Sylvie Briand.

Sygdommen giver blandt andet feber og udslæt med hvide betændte blærer, og den varer typisk mellem to og fire uger.

Smitte med abekopper mellem mennesker kan ske gennem luftveje eller ved tæt kontakt med kropsvæsker enten direkte eller indirekte.