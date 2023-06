Samme dag som statsminister Mette Frederiksen holdt møde med USAs præsident, Joe Biden, i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus sprang der en intergalaktisk bombe af en nyhed i USA.

Og nej, det handler ikke om, at Mette Frederiksen bestemt ikke er kandidat til posten som generalsekretær for NATO, selvom hun da er glad for den internationale opbakning til hende.

Nej, det er større. Meget, meget større.

Vi er ikke alene. Der er nogen eller noget derude.

I en artikel i mediet The Debrief og i et interview med News Nation står den tidligere efterretningsofficer David Charles Grusch frem og fortæller, at USAs regering i årtier har formået at holde på en virkelighedsomstyrtende hemmelighed:

USAs skiftende regeringer har i årevis skjult, at de har ufoer i deres varetægt. Både hele fartøjer og fragmenter af fartøjer af 'ikkejordisk’ oprindelse.

David Charles Grusch, 36 år, har en fortid i efterretningstjenesterne National Geospatial-Intelligence Agency og National Reconnaissance Office, hvor han har deltaget i udarbejdelsen af rapporter om uidentificerede flyvende objekter.

Han har ikke selv set de bjærgede fartøjer, men har fået dem beskrevet af kilder i fortrolighed.

Pentagon har frigivet en video, hvor dette uidentificerede objekt er blevet filmen af en amerikansk jagerpilot. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Pentagon har frigivet en video, hvor dette uidentificerede objekt er blevet filmen af en amerikansk jagerpilot. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

David Charles Grusch vurderes af flere kilder i The Debrief-artiklen til at være troværdigheden selv, og de to journalister bag den mildest talt opsigtsvækkende historie, Leslie Kean og Ralph Blumenthal, er begge højt estimerede reportere med en fortid på hæderkronede The New York Times.

Ifølge David Charles Grusch er fartøjerne sandsynligvis skabt af en ’ikkemenneskelig intelligens’, og amerikanske tjenester udfører angiveligt eksperimenter på ufoerne for at udvinde materialer eller viden, der kan bringe USA foran i det teknologiske og militære kapløb med andre lande.

Herhjemme er ufo-entusiast og vært på podcasten 'UFOklarligt' Martin Kleist, 29 år og uddannet jurist, temmelig sikker på, at der er hold i David Charles Grusch’s påstande.

»David Charles Grusch er meget troværdig. Jeg har ikke tidligere lagt hoved på blokken, men nu kan jeg med ro og sikkerhed sige, at det formentlig er sandt, det han siger.«

Hvor godt synes du, han underbygger sine påstande. Artiklen bruger meget plads på at underbygge og opbygge hans troværdighed som kilde, men mindre energi på at efterprøve hans påstande. Hvorfor skal vi tro på, at der er bjærget ufoer, og at de holdes skjult?



»Det er sandt nok udfordringen med historien. Lige nu er det hans person og hans baggrund, der bærer historien. Men han har vidnet for den amerikanske kongres og over for et tilsyn, der minder om det danske tilsyn med efterretningstjenesterne. Det har han gjort i 11 timer under strafansvar, hvor han også har fremlagt klassificeret materiale. Det kan han af gode grunde ikke gøre over for offentligheden,« siger Martin Kleist.

Ufoer er ikke længere et område, der kun interesserer fantaster, konspirationsteoretikere og drengerøve.

Siden det amerikanske efterretningsvæsen i juni 2021 udsendte den officielle rapport ‘Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena’ om 144 observationer siden 2004 af uidentificerede himmelfænomener, har ufoer indtaget en stadig mere seriøs position i USA.

Kongressen nedsatte samme år et særligt kontor for ufoer eller UAP’er, som amerikanerne kalder de uforklarlige himmelfænomener, og der er siden holdt flere høringer om UAP’er i Kongressen.

Martin Kleist bider mærke i, at der ifølge hans oplysninger er flere artikler på vej, hvor David Charles Grusch vil fremlægge detaljer om de fartøjer, han angiveligt har tophemmelige informationer om.

»Jeg tør ikke gisne om, hvor amerikanerne opbevarer de her fartøjer. Men jeg ved, at journalisten Ross Coulthart (prisvindende stjernejournalist fra Australien, som fem gange har vundet Australiens fornemmeste journalistpris. red.) er på vej med en interviewserie, hvor Grusch vil fremlægge flere detaljer. De interview er allerede lavet, så jeg tror, at vi i de kommende dage vil få flere svar på, hvordan de her fartøjer ser ud,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror, at vi skal forvente, at der kommer nogle heftige og eksplosive påstande ud i de kommende dage.«