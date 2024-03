Selvom den anholdte RAF-terrorist, Daniela Klette, boede i en etværelseslejlighed i Berlin, har politiet allerede kørt fem store lastbiler med beslaglagte ting væk.

Blandt Klettes sager er der blevet gjort spektakulære fund.

Det skriver Der Spiegel.

I et møbel blev fundet 1,2 kilo guld til en anslået værdi på 574.000 kroner.

Daniela Klette blev torsdag fløjet med helikopter til Karlsruhe, hvor hun skulle stilles for en dommer i forbindelse med forlængelse af varetægtsfængsling. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix Vis mere Daniela Klette blev torsdag fløjet med helikopter til Karlsruhe, hvor hun skulle stilles for en dommer i forbindelse med forlængelse af varetægtsfængsling. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

I et skab med dobbeltbund fandt man også 300.000 kroner i kontanter.

Der blev også fundet flere våben og ammunition i lejligheden.

Mediet har forsøgt at få en kommentar til fundene fra politiet i Niedersachsen.

Talskvinden Josephine Diederichs siger:

»Af operationelle og efterforskningstaktiske årsager giver LKA Niedersachsen i øjeblikket ingen oplysninger om genstande, der blev fundet under ransagningen af Daniela K.s lejlighed.«

I slutningen af februar blev Klette anholdt i sin lejlighed i Berlin.

I hendes lejlighed fandt politiet både en Kalashnikov-maskinpistol, et håndvåben med ammunition og en granat.

Efter anholdelsen af Klette har der i Berlin været tale om decideret menneskejagt på to andre RAF-terrorister, Burkhard Garweg og Ernst-Volker Staub.

Søndag var politiet i aktion i en trailerpark i bydelen Friedrichshain.

Her skulle Burkhard Garweg være blevet set for ganske nylig, men han var der ikke længere.

Søndag aften stormede politiet en bygning i Grünberger Strasse, men man fandt heller ikke her noget.

Klette mistænkes blandt andet for at have været med til sprængningen af et nyopført fængsel i Weiterstadt i Hessen tilbage i 1993. Skaderne løb op i en pris på godt 500 millioner kroner.