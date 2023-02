Lyt til artiklen

22-årige Denali Brehmer fra Alaska har nu erkendt sin skyldig i en brutal modsag.

Det skriver NBC News.

I sommeren 2019 fik den på daværende tidspunkt 18-årige Denali Brehmer et tilbud, hun ikke kunne takke nej til.

På internettet chattede hun med en fyr, der udgav sig for at være millionær – og han tilbød Brehmer, dét der svarer til 50 millioner danske kroner, hvis hun udførte en frygtelig handling.

Det var den 21-årige Darin Schilmiller, der trak i trådene. Han udgav sig for at være millionær og tilbød det, der svarer til 50 millioner kroner for at få Brehmer til at mishandle og dræbe sin 'bedste ven'. Foto: Facebook Vis mere Det var den 21-årige Darin Schilmiller, der trak i trådene. Han udgav sig for at være millionær og tilbød det, der svarer til 50 millioner kroner for at få Brehmer til at mishandle og dræbe sin 'bedste ven'. Foto: Facebook

Men fyren var ikke millionær. Han var derimod blot en 21-årig mand med uhyggelige fantasier. Hans navn er Darin Schilmiller.

En af Shilmillers fantasier var, at den dengang 18-årige Denali Brehmer skulle dræbe sin bedste veninde, kaste hendes døde krop i et vandfald – og filme det hele på sin mobiltelefon.

Og med et tilbud om at modtage 50 millioner kroner, valgte Brehmer at opfylde mandens fantasi.

Den 2. juni 2019 bandt Brehmer således sin 19-årige veninde Cynthia Hoffman på hænder og fødder med gaffatape.

Cynthia Huffman blev kun 19 år. Foto: Facebook Vis mere Cynthia Huffman blev kun 19 år. Foto: Facebook

Hun skød den let udviklingshæmmede kvinde i nakken – og smed til sidst liget i Thunderbird Falls, et vandfald ikke langt fra Alaskas hovedstad, Anchorage.

Denali Brehmer fik angiveligt hjælp af to medsammensvorne, Kayden Mclntosh på 16 år og Caleb Leyland på 19 år, til at lokke offeret ud i skoven og være med til at både binde og dræbe Cynthia Hofmann.

»Det her er gennemtænkt, planlagt og ført ud i livet uden nogen som helst form for samvittighed. Det er en iskold forbrydelse, der fortjener den hårdeste straf,« sagde Alaskas statsadvokat Bryan Schroder om sagen dengang.

Onsdag erkendte hovedpersonen i sagen sin skyld.

Den nu 22-årige Denali Brehmer står til at skulle sidde bag tremmer i alt fra 30 til 99 år.

Både Darin Schilmiller, der altså udgav sig for at være millionær og var initiativtager til den uhyggelige forbrydelse – og Denali Brehmers to medsammensvorne, har alle nægtet sig skyldige i sagen.

De venter fortsat på, at deres retssag går i gang.

