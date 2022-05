Fredag aften hylede en alarm for voldsomt vejr i flere dele af Tyskland.

Ifølge den tyske vejrtjeneste DWD rasede tre tornadoer gennem forskellige byer i delstaterne Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

Det skriver det tyske medie Bild.

I byen Lippstadt rev en tornado tagsten af flere tage og væltede mange træer.

Det var nogle rystede beboer, der vågnede op til synet af en by, der var smadret efter tornadoen.

»Der er mange alvorlige skader i hele byen,« oplyser det lokale brandvæsen.

Syd for Lippstadt fik stormen fatale konsekvenser for en 38-årig mand.

Politiet i byen Wittgert oplyser, at en mand har mistet livet som følge af stormen.

»I en privat ejendom fik en bekendt til en familie, som bor der, et elektrisk stød, da han kom ind i den oversvømmede kælder, faldt og formentlig slog hans hoved,« siger det lokale politi.

Den voldsomme vind har væltet et tre ned over en bil i den tyske by Paderborn.

Også byen Paderborn har oplevet store ødelæggelser i forbindelse med en tornado.

Her beretter det lokale politi om 43 personer, der er blevet såret under stormen. Ti af dem er i kritisk tilstand.