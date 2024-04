En 70-årig britisk mand mistede livet, da han var ude at bade på Mallorca mandag.

Det skriver det lokale medie Menorca.

Manden var på ferie i Sant Lluis sammen med sin kone for at fejre fødselsdag.

Parret tog til San Bou-stranden.

Manden ville bade, mens konen blev inde på stranden.

Øjenvidner har fortalt, at de pludselig så manden kæmpe i vandet, og de forsøgt at hjælpe ham.

Trods flere genoplivningsforsøg lykkedes det ikke at redde manden.

En af redningsfolkene siger:

»Strandgæsterne var hurtige til at hjælpe, og de var modige. Det er hjerteskærende, at det ikke lykkedes for os at redde ham.«

En obduktion har bekræftet, at manden druknede.

Lokale myndigheder vil nu gennemgå sikkerhedsforholdene på stranden for at undgå en lignende ulykke fremover.

En talsperson for myndighederne siger:

»Vores tanker går til mandens familie i denne vanskelige tid.«