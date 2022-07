Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To amerikanske mænd er onsdag blevet tiltalt af en jury for en fejlslagen smugleroperation, der ledte til døden for 53 illegale migranter i San Antonio i sidste måned.

Den 46-årige Homero Zamorano kørte lastbilen, og han var planlægger af hele operationen.

Hans medskyldige, den 28-årige Christian Martinez, der også kom fra Texas, risikerer ligesom Zamorano dødsstraf, hvis de bliver dømt. Det skriver New York Post.

De blev begge tiltalt for at have transporteret og konspireret i at transportere de illegale migranter, der ikke overlevede.

Politiet arbejder ved den lastbil, hvor de mange illegale immigranter blev fundet døde. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL Vis mere Politiet arbejder ved den lastbil, hvor de mange illegale immigranter blev fundet døde. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL

Dusinvis af døde blev resultatet af de umenneskelige forhold inde i den tætpakkede lastbil.

Det viste sig at være det dødeligste migrantsmugleri, der nogensinde har krydset den amerikanske grænse fra Mexico.

Begge de tiltalte er stadig i politiets varetægt, mens de venter på retssagens begyndelse, uden mulighed for at komme på fri fod.

Migranterne, der allerede var døde eller døende, blev fundet bag i lastbilen på en fjern vej i San Antonio.

'Retfærdighed for immigranter' står der på skiltet her, som bliver holdt op i San Antonio, USA den 29. juni 2022. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL Vis mere 'Retfærdighed for immigranter' står der på skiltet her, som bliver holdt op i San Antonio, USA den 29. juni 2022. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL

Overvågelsesvideo viser lastbilen komme forbi tjekpunktet for grænsepatruljen. Den blev ført af en chauffør, som matcher Zamoranos udseende.

En undersøgelse af Zamoranos mobiltelefon afslører opkald fra Martinez om smugleroperationen, siger betjente.

Zamorano blev fundet på en nærliggende mark, ikke langt fra stedet, hvor lastbilen blev fundet.

Hvis de to mænd findes skyldige, kan dommen blive en livstidsdom. Men det er helt op til generaladvokatens kontor – for det kan vælge, at anklagerne skal gå efter to dødsdomme.