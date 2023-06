For hele 33 familier er ferien til den tyrkiske by Antalya blevet et sandt mareridt.

Det skyldes, at deres femstjernede luksushotel Rixos Sungate Resort er blevet ramt af et stort salmonellaudbrud.

Det skriver Daily Mail, der har talt med familier, som har boet på det salmonellaramte hotel.

Ifølge mediet har flere af familierne haft voldsomme opkastninger og hidsig diarré, efter de har spist mad fra hotellets buffet.

Flere af hotellets gæster fortæller, hvordan børnene faktisk har været bange for at spise – i frygt for at blive syge.

Samtidig måtte flere af gæsterne i behandling på hotellets klink for at få et intravenøst drop med væske.

En oplevelse, der har sat sig i Dominic Brackley, der allerede på feriens første aften måtte skynde sig ned i klinikken for at få behandlet sin meget syge seks-årige datter.

Faktisk beskriver faren, hvordan hans datter var så syg, at han troede, »hun skulle dø.«

Efterfølgende er faren – ligesom flere af de andre familier – testet positive for salmonella.

Men ifølge rejseselskabet TUI kan der være en anden forklaring. Her mener man, at det også kan være den smitsomme norovirus, der giver symptomer som opkast og diarré.