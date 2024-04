Skrækken var tydelig, da weekendens iranske angreb på Israel udspillede sig for øjnene af hele verden.

Var det begyndelsen på 3. verdenskrig?

Heldigvis er vi meget langt fra, siger en ekspert efter nogle dage, hvor flere medier verden over fandt dommedagsoverskrifterne frem.

Der er dog et lille 'men'.

»Vi er ikke i nærheden af 3. verdenskrig,« siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, om situationen i Israel, som han har fulgt intensivt det seneste stykke tid.

Umiddelbart virker det til, at Iran har udført det, som de mente, var et nødvendigt svar på Israels angreb på Irans ambassade i Damaskus, Syrien, 1. april.

Og samtidig spillede Iran med helt åbne kort, mener Peter Viggo Jakobsen.

Så meget, at USA flere dage i sidste uge kunne advare om et snarligt angreb på Israel.

»Iran har meddelt helt åbent, hvad de var i gang med. De har givet alle muligheder for, at Israel og USA kunne skyde alt ned,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Selvom Peter Viggo Jakobsen overhovedet ikke tror, vi er tæt på en ny verdenskrig med en storkonflikt i Mellemøsten som katalysator, så har han dog et lille 'men'.

Det skyldes, at vi stadig afventer Israels svar.

»Selvom vi ikke er i nærheden af 3. verdenskrig, så har Israel gjort mange dumme ting. Og vi ved endnu ikke, hvad de kan finde på af svar,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Vi står netop nu i en situation, hvor Israel overvejer, hvilket – om noget – svar, der skal komme fra deres side. Joe Biden har allerede fortalt den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, at USA ikke vil støtte et eventuelt gengældelsesangreb.

Og set fra Peter Viggo Jakobsens stol vil det heller ikke give nogen mening.

»Irans angreb er ikke af et omfang, så det tvinger Israel til at svare. Samtidig virker Iran til at være færdig,« siger den danske ekspert.

Han mener ligefrem, at Iran med weekendens angreb udviste »stor ansvarsbevidsthed« ved at udføre et angreb, som de i forvejen havde fortalt store dele af verden – ikke mindst USA – ville komme.

På den måde havde Israel og dets allierede rigeligt med tid til at gøre sig klar. Og det er en af hovedårsagerne til, at Israel kunne ramme 99 procent af de missiler og droner, som Teheran sendte deres vej, mener den danske ekspert.

Og dermed blev situationen mellem de to nationer ikke eskaleret yderligere end det kritiske niveau, det i forvejen var på, efter Israel over mere end et halvt år har angrebet Irans venner i form af terrororganisationen Hamas som følge af terrorangrebet 7. oktober og Israels angreb på Irans ambassade i Syrien 1. april i år.

Peter Viggo Jakobsen har af den årsag svært ved at se, at nogen af parterne skulle ønske at fortsætte en optrapning af den nuværende krise.

Og slet ikke Israel.

»Hvis Israel vil fortsætte, så får de skylden for krisen. Og de er i forvejen upopulære over stor dele af verden for det, der sker i Gaza. Samtidig er det et spørgsmål, om Israel kan stoppe alt i fremtiden. Iran kan eskalere en række steder, hvor det vil gøre rigtig ondt på Israel,« siger eksperten.

Uanset hvad Israel kan finde på at komme med af svar, så giver Peter Viggo Jakobsen dog mest pressen skylden for, at snakken om en eventuel 3. verdenskrig kunne blusse op.

»Der er mange af dine kollegaer, som godt kan lide at piske en stemning op, så de kan lave vilde overskrifter og clickbait,« siger han og gentager:

»Vi er ikke i nærheden af 3. verdenskrig. Det har jeg sagt hele tiden.«