Laboratoriet ligger dybt inde i Sibirien.

»Forskningen på Vector er meget, meget risikabel,« advarer den franske professor Jean-Michel Claverie.

Ifølge The Times er man på det russiske forskningscenter i gang med at undersøge resterne af forhistoriske dyr som mammutter og uldhårede næsehorn for finde – og ikke mindst udvikle – virus fra den tid.

Såkaldt palæovirus.

Det vækker stor bekymring hos den franske professor fra universitetet i Aix-Marseille, der frygter for katastrofale konsekvenser, hvis virussen skulle slippe ud fra forskningscentret.

»Vores immunsystem har aldrig været udsat for den typ virus. Nogle af dem er 200.000-400.000 år gamle,« siger Jean-Michel Claverie.

Han påpeger, at virus, der slog mammutter eller andre forhistoriske dyr ihjel, også kan smitte mennesker.

Og der har da ifølge The Times også tidligere været sået tvivl om sikkerheden på det russiske Vector-laboratorium, hvor man netop nu er i færd med at undersøge forskellige forhistoriske dyr fundet i næsten perfekt stand i den russiske Jakutsk-region:

I 2019 udbrød der eksempelvis en brand på det stærkt bevogtede område, der under Sovjettiden blev brugt til at forske i biologiske våben.

I 2004 skulle en forsker være omkommet efter at være blevet smittet med ebolavirus.

Med krigen i Ukraine og Ruslands iskolde forhold til Vesten er der i øjeblikket ikke meget håb om, at WHO kan udføre en inspektion af stedet. Det skete senest i 2019, hvor der ikke blev fundet anledning til bekymring – men 'WHO-holdet var dog ikke i stand til at observere forskerne udføre praktisk arbejde, da anlægget var lukket i forbindelse med planlagt vedligeholdelse,' som The Times skriver.

»Jeg ville ikke være så sikker på, at alt er helt opdateret,« siger professor Jean-Michel Claveri fra universitetet i Aix-Marseille.

Biosikkerhedseksperten Filippa Lentzos fra King’s College London stiller ligeledes spørgsmålstegn ved, hvilken gavn for menneskeheden undersøgelserne ved det russiske forskningscenter egentlig har. Om det overhovedet er den potentielle risiko værd.

»Der er ikke diskussion nok om, hvorvidt vi som samfund bør være villige til at tage sådan en risiko,« siger hun.

Woolly Mammoth (Mammuthus primigenius). River Irtysh, Tyumen Region, Western Siberia (50.000 - 40.000 years ago) "Mamut" exhibition at CaixaForum Zaragoza, Spain. (Nano Calvo / VWPics via AP Images) Foto: Nano Calvo Vis mere Woolly Mammoth (Mammuthus primigenius). River Irtysh, Tyumen Region, Western Siberia (50.000 - 40.000 years ago) "Mamut" exhibition at CaixaForum Zaragoza, Spain. (Nano Calvo / VWPics via AP Images) Foto: Nano Calvo

Den norske professor Dag O. Hessen fra universitetet i Oslo er ikke i tvivl om, at virussen fra de forhistoriske dyr rent faktisk kan genoplives, men har er ikke bekymret over, at det skal føre til en pandemi.

»Jeg tror, at risikoen er ret lille,« siger han til Dagbladet.

Franske forskere har for nylig gennemført en lignende forskning, hvor de har genskabt en forhistoriske 'zombie'-virus ligeledes fundet i Jakutsk-regionen. I dette tilfælde var der dog tale om en art amøbevirus, der ikke er i stand til at smitte mennesker eller dyr.