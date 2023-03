Lyt til artiklen

De seneste dage har rygterne svirret og taget til:

Er den russiske kommandør for landets østlige styrker blevet fjernet fra posten?

Indtil videre er det hverken blevet bekræftet eller afkræftet fra officiel side, men det har ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) ikke stoppet rygterne fra at florere.

Og det er ifølge tænketankens seneste analyse 'bemærkelsesværdigt'.

Her ses Rustam Muradov (til venstre) sammen med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, under en inspektion af de russiske tropper i Ukraine. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT Vis mere Her ses Rustam Muradov (til venstre) sammen med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, under en inspektion af de russiske tropper i Ukraine. Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT

Helt præcist drejer rygterne sig om kommandøren for den russiske østlige gruppe af styrker (det østlige militærdistrikt) generaloberst Rustam Muradov.

Ifølge rygterne, som blandt andet har svirret i det russiske informationsrum, skal han være blevet afskediget.

»Milbloggerne (militærbloggere, red.) hævdede, at de russiske militærmyndigheder afskedigede Muradov fra sin stilling som øverstbefalende for den østlige gruppe af styrker, men ISW kan i øjeblikket ikke bekræfte disse påstande,« lyder det.

Rustam Muradov overtog kommandoen over det østlige militærdistrikt den 6. oktober sidste år, og han har ifølge ISW de seneste fem måneder stået bag 'en række katastrofale offensive operationer' i den ukrainske region Donetsk.

»En milblogger hævdede, at Muradov er på 'ferie', hvilket milbloggeren bemærkede er ensbetydende med en fratrædelse. Andre hævdede, at Muradovs fjernelse er et positivt skridt, men udtalte, at Muradovs afløser er vigtigere end hans fjernelse,« lyder det i tænketankens analyse, som fortsætter:

»Nogle milbloggere bemærkede, at Muradov var ansvarlig for betydelige russiske militære fiaskoer i den vestlige Donetsk-region, inklusive de store tab, der blev lidt under angrebet mod Pavlivka i oktober-november 2022 og den langvarige og mislykkede indsats for at indtage Vuhledar.«

I analysen understreger ISW, at man ikke kan bekræfte rygterne om Muradovs mulige afskedigelse.

Alligevel er rygterne værd at bide mærke i:

»Det er bemærkelsesværdigt, at russiske milbloggere diskuterer potentielle afskedigelser af befalingsmænd i forbindelse med operationsområder, hvor russiske styrker stort set ikke har været i stand til at sikre væsentlige gevinster eller har lidt store tab,« lyder det i analysen.

Til grund for det lægger tænketanken, at det ikke ser ud til, at de russiske milbloggere har nogen diskussion om en fjernelse af hverken det centrale militærdistrikts kommandør, generalløjtnant Andrej Mordvitjev, eller det sydlige militærdistrikts kommandør, oberst general Sergej Kuzovlev.

Tænketanken noterer samtidig, at reaktionen på rygterne har været 'afdæmpet og kynisk' i det russiske informationsrum.

Det kan ifølge ISW være 'yderligere tegn på en bredere desillusion med den russiske militærkommando, som milbloggere i flere måneder har hævdet har behov for systemiske eftersyn'.