Yemen er det værste sted at være barn, siger katastrofechef for Red Barnet om det konfliktramte land.

Siden den brutale konflikt i Yemen brød ud i april 2015 kan op mod 85.000 børn være døde af ekstrem sult eller sygdom.

Det opgør Red Barnet i en analyse fra det krigsramte land. Flere børn risikerer at lide samme skæbne, vurderer katastrofechef Kristine Mærkedahl Jensen.

- Yemen er uden tvivl en af de humanitære kriser, vi ser lige nu, og det er det værste sted vurderer FN også - at være barn. Det ser vi desværre igen og igen i de ret voldsomme tal, der kommer ud fra Yemen, siger hun.

Ifølge katastrofechefen vurderer man i nødhjælpssammenhænge, at det står særlig slemt til i et land, hvor 25 procent af befolkningen har behov for nødhjælp eller en form for beskyttelse.

Men den situation, der udspiller sig i Yemen, er værre, påpeger Kristine Mærkedahl Jensen.

- I Yemen er det 75 procent af befolkningen, hvoraf halvdelen er børn, som har behov for en eller anden form for beskyttelse eller nødhjælp. De er afhængige af den hjælp, der kommer udefra for at overleve.

- De seneste tal, som vi har, hvor 85.000 børn muligvis er omkommet af sult, understreger det på det kraftigste, siger hun.

Ifølge FN er omkring 14 millioner mennesker i fare for at blive ramt af hungersnød.

Tallet er steget dramatisk siden den saudiarabisk-ledede koalition pålagde Yemen en månedlang blokade for et år siden.

Det har ifølge Red Barnet påvirket importen af fødevarer via havnen i Hodeidah, der er et af landets knudepunkter.

- 80 procent af al import, som den yemenitiske befolkning er dybt afhængig af, kommer igennem havnen, siger katastrofechefen.

- Derfor er konsekvensen for børn og voksne, at når den havneby lukker, så lukker deres livsnerve også. Så kan de ikke få adgang til mad og medicin, der er vigtig for at sikre deres overlevelse.

Red Barnet har været til stede i landet i årtier. Tidligere lavede organisationen traditionelt udviklingsarbejde, men det har udviklet sig til humanitært arbejde.

Krigen brød ud i 2015, da Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen i Yemen med det mål at få genindsat præsident Abd Rabbo Mansour Hadi.

Siden har det ifølge FN udviklet sig til den største humanitære krise i verden.

/ritzau/