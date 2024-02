Der er få, som kender Donald Trump som ham. Og der er få, der kender MAGA-bevægelsen, der indtager den amerikanske højrefløj i disse år, som ham.

Derfor er det en række yderst opsigtsvækkende udmeldinger om Danmark, som Steve Bannon, der er tidligere chefstrateg og toprådgiver for Trump, kommer med over for B.T.

Udmeldingen – eller snarere opsangen – faldt i forbindelse med den netop overstående konservative CPAC-konference, der blev afholdt på et stort ressort uden for Washington, DC.

Her var Bannon dagligt at finde midt i det hele med sit program 'War Room', som havde en central scene.

Prominente gæster kom forbi ustandseligt. Så godt som alle havde de et tilhørsforhold til Donald Trumps MAGA – Make America Great Again – bevægelse.

Temaet var ofte en rasen mod Joe Biden, demokrater, Nato, woke og hyldest til personer, som kæmper med netop disse ting.

Da B.T. fik fat i Steve Bannon til en snak om Donald Trumps udtalelser om, at han ville opfordre Rusland til at 'gøre lige hvad de vil' med Nato-lande, som ikke bruger to procent af sit budget på forsvar, var han helt klar.

»Vi vil have Nato til at være en alliance. Ikke et protektorat. Danskerne skal til at forstå, at MAGA og det amerikanske folk ikke vil have et imperium. Lige nu er I et protektorat, I betaler ikke for jeres eget forsvar, jeres ledere vil have, I skal være overalt – bortset fra hvor I burde være,« sagde Steve Bannon.

Og så blev han yderst konkret om en konflikt, der har udspillet sig siden kort efter Hamas angreb på Israel 7. oktober og Houthi-bevægelsen i Yemen begyndte at angribe handelsskibe i Rødehavet.

»Lige nu i Rødehavet er der to amerikanske hangarskibe med titusind unge amerikanske mænd og kvinder – sejlere – som holder Suezkanalen åben. Hundred procent af den handel går til Europa. Danmark ville ikke have udenlandsk handel, hvis ikke Suezkanalen var åben. Så hvorfor er det amerikanske hangarskibe, der skal være der? Der er ét fransk skib, der er et britisk skib. Ingen danske,« lød det fra Steve Bannon, der gestikulerede voldsomt med hænderne.

Han er dermed ikke opdateret om, at Danmark har sendt fregatten Iver Huitfeldt til Rødehavet for at hjælpe i indsatsen.

Men Steve Bannon var ikke færdig. Han angreb også de danske toppolitikere. Og så en klar opfordring til det danske folk.

Steve Bannon Foto: Jeppe Elkjær

»Det danske folk skal forstå, at deres ledere er krigsliderlige, der vil vinde krige over alt. Hvis I vil fortsætte med at stemme de folk ind og støtte dem, så er det fint, men I vil ikke have et sundhedsvæsen, I vil ikke have uddannelse, I vil ikke kunne gå på pension som 50-årige,« sagde Steve Bannon og fortsatte:

»Det vil alt sammen forsvinde, for I skal til at betale for jeres forsvar. Vi stopper. Vi vil have Nato til at være en alliance. Og det betyder, at I som minimum skal betale to procent. Minimum,« lød det fra Steve Bannon, som udviste en smule kendskab til danske forhold, men ikke stor viden om, hvornår danskerne går på pension.

Steve Bannon fortsatte derefter med at kalde det danske forsvarsbudget for »en joke« og sagde:

»Jeg er træt af at være flink,« lød det fra Bannon med et mindre smil om munden.

I hvor stort omfang, han fortsat påvirker Donald Trumps beslutningsprocesser, står ikke helt klart. Heller ikke, om han er tiltænkt en rolle i en mulig kommende udgave nummer to af Donald Trump i Det Hvide Hus.

Men Bannon kender Donald Trump indgående. Og han har været instrumental i at udbrede Trumps MAGA-ideologi.

Og her er et af mantraerne, at USAs befolkning skal komme først. Og så gider man ikke mere krig. I hvert fald ikke den i Ukraine.

Det stod lysende klart, da B.T. spurgte Bannon ind til hans holdning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Her kom han med endnu en bredside til Danmark. Han kunne slet ikke lade være.

Steve Bannon i sit 'War Room'-studie under CPAC. Foto: Jeppe Elkjær

»Putin og KGB er kriminelle. Det er der ingen tvivl om. Men det er det russiske folk ikke. Det amerikanske folk er ikke i krig med det russiske folk. De var vores nærmeste allierede – jeg hader at fremkalde dårlige minder – men under Anden Verdenskrig, hvor var danskerne under Anden Verdenskrig?«

»Det russiske folk kæmpede med os og mistede 65 millioner mennesker, kineserne kæmpede med os og mistede 35 millioner folk. Lederne i Europa bakkede op om nazisterne,« nærmest flød det ud af Bannon.

De 65 millioner russiske omkomne under krigen er dog ikke helt lig med de mellem 24-27 millioner, som officielle statistikker melder om.

Ligeledes er de 35 millioner dræbte kinesere ikke alene i Anden Verdenskrig, men mere præcist det anslåede antal døde under den ti år lange japanske besættelse i den tid. Yderligere skal det nævnes, at en lang række europæiske landes ledere mødte nazismens indtog med stærk modstand.

På CPAC var årets titel på konferencen 'Hvor globalismen kommer for at dø'.

Og det kunne Steve Bannon ikke være mere enig i. Han mener, det danske folk bør gå i en helt anden retning.

Og så vendte han tilbage til en tidligere pointe om, hvor nemt vi danskere har det.

»Hvis I vælger ledere, som vil have alt det forsvar og vil i krig med Rusland, så gør endelig det, men lad mig være helt ærlig, så vil I ikke have sundhedsvæsen, I vil ikke kunne gå på pension som 50-årige, og I vil ikke have det nemme liv, I har i Danmark lige nu.«

»Så hvis I vil have det, så bliv ved med at stemme for det. Men amerikanerne, som elsker danskerne, støtter det ikke mere. Bliv ved med at stemme de folk ind og bakke op om EU-parlamentet og det, de gør i Davos, bakke Bruxelles op og al den snak om krig, men I sender ikke jeres børn, I sender ikke jeres penge. Og vi er trætte af det, og vi har ikke tænkt os at gøre det mere. Glædelig jul!«