Kim Jong-un er rasende.

Den nordkoreanske leder er tilsyneladende så sur over det, han kalder USAs »aggressive handlinger,« at han sværger hævn over »de amerikanske imperialister.«

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det en aftale mellem den amerikanske præsident, Joe Biden, og hans sydkoreanske kollega, Yoon Suk-yeol, de har fået Kim Jong-un til at se rødt.

USA og Sydkorea har nemlig aftalt at placere flere amerikanske våben i Sydkorea som led i en afskrækkelsesmanøvre.

North Korean leader Kim Jong Un holds theThird Enlarged Meeting of Eighth Central Military Commission of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang, North Korea, in this photo released by the country's Korean Central News Agency (KCNA) June 24, 2022.

Baggrunden var en øget bekymring i regionen for, at Nordkorea var i gang med at forberede sin første atomvåbentest i fem år.

»En sådan uforskammet opførsel fra USA blæser liv i det koreanske folks vrede og hævnlyst,« lyder det i en udtalelse fra den nordkoreanske ledelse via nyhedsbureau, KCNA.

Udmeldingen kommer i anledningen af 72-års dagen for starten på Koreakrigen. En mærkedag, der bliver markeret i både Syd- og Nordkorea.

I den seneste tid er spændingen mellem Syd- og Nordkorea taget til i styrke.

Biden og Yoon Suk-yeol fotograferet i maj under et møde i Seoul. Vis mere Biden og Yoon Suk-yeol fotograferet i maj under et møde i Seoul.

Ledelsen i den nordkoreanske hovedstad Pyongyang har ifølge KCNA udtalt, at amerikanernes motiv er at fremprovokere en ny krig.

I forbindelse med fejringen af årsdagen i Sydkorea udtaler præsident Yoon dog, at han vil gøre sit yderste for at bevare freden.

»Vi vil opretholde en stærk sikkerhedsstilling baseret på alliancen mellem Sydkorea og USA samt et stærkt militær støttet af videnskab og teknologi,« skrev han på Facebook og tilføjede:

»Dette er en advarsel.«