Det er fjerde gang alene i marts, at nordkoreanerne har affyret projektiler ud over Det Japanske Hav.

Nordkorea har tidligt søndag morgen lokal tid affyret det, der ser ud til at være to kortrækkende ballistiske missiler ud over Det Japanske Hav.

Projektilerne landede i havet ud for Nordkoreas østkyst.

Det oplyser kilder fra Sydkoreas og Japans militær.

Ifølge Sydkorea blev de to projektiler affyret fra kystområdet Wonsan. De nåede at flyve 230 kilometer i en højde af 30 kilometer, før de landede i havet.

Japans forsvarsministerium vurderer, at der er tale om ballistiske missiler.

I tilfælde af at der er tale om ballistiske missiler, vil det være den fjerde af den type affyringer alene i marts.

Så sent som i sidste weekend affyrede Nordkorea lørdag morgen lokal tid to kortrækkende ballistiske missiler mod Det Japanske Hav.

Missilerne landede i havet uden for japansk farvand.

Det Japanske Hav ligger øst for Den Koreanske Halvø.

Tidligere på måneden, den 2. marts og den 9. marts, affyrede Nordkorea ligeledes flere projektiler ud over havet. Ifølge Japan var der også tale om ballistiske missiler.

Nordkoreas missilaffyringer i marts er de første siden 28. november sidste år.

Forhandlinger mellem Nordkorea og USA om at stoppe nordkoreanernes atom- og missilprogrammer er gået mere eller mindre i stå, efter at det ikke lykkedes leder Kim Jong-un og præsident Donald Trump at nå til enighed på et topmøde i Hanoi i Vietnam i februar sidste år.

Ifølge resolutioner fra FN er det forbudt for Nordkorea at teste ballistiske missiler, og landet er blevet straffet flere gange med internationale sanktioner.

Globale bekymringer over Nordkorea blev intensiveret i slutningen af 2019, efter at Kim Jong-un havde advaret om, at USA ville modtage en "julegave", medmindre landet gav indrømmelser.

I en meddelelse 1. januar 2019 annoncerede Kim Jong-un således, at hvis ikke amerikanerne kom Nordkorea i møde inden årets udgang - for eksempel ved at lette økonomiske sanktioner - ville han give dem en såkaldt "julegave".

Nordkoreas trussel blev bredt fortolket som værende en ny våbentest.

Nordkoreanerne anklager amerikanerne for at trække forhandlingsprocessen i langdrag og for ikke at imødekomme Nordkorea og ophæve sanktioner.

/ritzau/Reuters