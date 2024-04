Det kunne have lignet et angreb fra rummet, da et hjem i Florida pludselig blev ramt af et mystisk objekt, der smadrede ned gennem taget og rev gulvet op.

Siden er der blevet spekuleret i, hvad det mon var, som faldt ned fra himlen.

Men mandag kom det amerikanske rumagentur NASA endelig med en forklaring.

Det skriver Sky News.

Efter det cylinderformerede metalobjekt landede på gulvet i Alejandro Oteros hjem, er det blevet bragt til analyse hos på Kennedy Space Center.

Det er altså herfra, at man nu endelig kan slå fast, om der er tale om et rumvæsenangreb.

Og det er der heldigvis ikke.

I stedet er der tale om et stykke affald dumpet fra den internationale rumstation.

Metalobjektet blev brugt til at montere brugte batterier på en palle-lignende genstand, der skulle smides ud fra rumstationen.

NASA oplyser, at man havde regnet med at pallen og alt indhold derpå ville brænde op lige så snart, det fløj ind i Jordens atmosfære.

Men metalobjektet overlevede altså rejsen hele vejen ned til Jordens overflade og ned gennem Alejandro Oteros tag, hvor det ifølge Alejandro selv var lige ved ramme sønnen.

»Jeg er meget taknemmelig for, at ingen kom til skade,« siger Alejandro Otero til et lokalmedie.