Angiveligt er flere russiske soldater begyndt at tilslutte sig fjenden.

For hele 300 russiske soldater siges at have sluttet sig til den ukrainske hærenhed 'Freedom of Russia' for at kæmpe mod Putins regime.

Det skriver den ukrainske hjemmeside Interfax ifølge Dagbladet.

De forklarer desuden, at hærenheden vil bestå af et langt større antal, men de vil af sikkerhedsmæssige årsager ikke gå ind i konkrete tal.

Den tidligere generalløjtnant Arne Bård Dalhaug har ikke hørt om den ukrainske hærenhed, men det er ikke svært for ham at forestille sig, at det skulle være tilfældet.

Han peger dog på forskellige scenarier, der kan være årsagen til udfaldet – hvis det er rigtigt, at russerne har skiftet side.

»De kan være kommet over til fjenden og overgivet sig. Det er en tænkelig ting, der kan være sket. Grunden til, at jeg tror det, er, at det ikke er nogen hemmelighed, at moralen blandt russiske soldater har været dårlig hele tiden. Det kan være en indikation på, at der kan være noget i det,« mener Dalhaug.

Og hvis det er tilfældet, så er 'det ikke nyheder, Putin har brug for' ifølge Dalhaug.

Men han påpeger også, det kan skyldes, at de russiske soldater er blevet fanget.

Nord for Kharkiv har ukrainske styrker nemlig den seneste tid indledt en voldsom offensiv, og det er derfor muligt, at de har omringet russiske soldater, der har nedlagt våbnene og blevet krigsfangere.

Hvis dette er tilfældet, er det ikke noget særligt ifølge den tidligere generalløjtnant.

Han understreger samtidig, at potentialet for, at folk kan skifte side, er meget større her, end i andre krige, hvor der er større forskel på dem, der kæmper.