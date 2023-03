Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En voldsom anklage mod Carlsberg i Kina har ramt, hvor bryggeriet beskyldes for at være 'et redskab i den kinesiske regerings undertrykkelse'.

TV 2 og Danwatch har talt med forfatteren Abduweli Ayup, som dengang boede i Xinjiang, som er et muslimsk område i Kina. Han har blandt andet set en gruppe på omkring 20 mænd drikke øl om kap.

Ifølge Ayup stod der en kinesisk kvinde med en megafon og opmuntrede dem. Hun fortalte dem gentagne gange, at de var modige, og at de udfordrede den religiøse ekstremisme.

Og bag den kinesiske kvinde med megafonen stod paramilitære styrker og politibetjente med deres våben fremme.

»Mændene, som drak, så bange ud. De skjulte deres ansigter, og de lignede nogen, som drak gift,« fortæller Abduweli Ayup.

De øldrikkene mænd drak mærket Wusu, som er ejet af Carlsberg. Derfor mener antropolog Rune Steenberg, der har boet og forsket i Xinjiang, at Carlsberg og Wusu har gjort sig til redskaber i den kinesiske regerings undertrykkelse.

Et redskab, der tjener penge på, at muslimer bliver straffet for ikke at drikke på grund af deres religion, og samtidig er virksomhederne sponsorer for en ølfestival, som bliver brugt til at undertrykke den lokale kultur.

Carlsberg afviser alle anklager om, at de gør noget forkert i Xinjiang. TV 2 og Danwatch har heller ikke fundet afgørende informationer om, at Carlsberg og Wusu har været vidende om hændelserne.

»Wusu Breweries er en af sponsorerne af ølfestivalen i byen Wusu. Wusu Beer Festival er opkaldt efter byen og ikke efter bryggeriet. Wusu Breweries' rolle er begrænset til et sponsorat, herunder levering af smagsprøver, annoncering og salg af øl under festivalen,« skriver Carlsbergs kommunikationsdirektør.