Søndag eftermiddag og aften er der udbrudt store protester i Jerusalem.

Demonstranter nær parlamentet, Knesset, har tændt bål i gaderne, blokeret veje og været i sammenstød med politiet.

Det kan man se på billeder fra byen på internationale billedbureauer, mens flere israelske medier også beskriver de voldsomme protester.

Det israelske medie Harretz er blandt de medier, der beskriver demonstrationerne. Et andet er Times of Israel.

Demonstranterne, der skulle være i titusindvis, har blandt andet blokeret en motorvej. Her blev de mødt med såkaldt 'stinkdyr-spray', efter demonstranterne havde blokeret lyskryds og startet bål flere steder.

I forbindelse med protesterne blev der sat omkring 100 telte op udenfor det israelske parlament, Knesset.

Det er en del af det, der skal være en fire dage lang protest i hovedstaden mod den siddende israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans regering.

Det kom også til sammenstød mellem demonstranter og politi i forbindelse med søndagens protester mod den israelske regering. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg har ikke andet valg. Jeg mener, at vi har en 'crime' (forbrydelsens) minister,« siger en af demonstranterne ved navn Devora ifølge Times of Israel.

»Vi er midt i et forfærdeligt helvede. Nok er nok,« siger demonstranten videre.

Et af det helt store anklagepunkter fra demonstranternes side er, at de vil have en løsning på den gidselsituation, der har udspillet sig i Gaza lige siden 7. oktober sidste år, hvor Hamas-terrorister angreb Israel og tog en lang række personer – store og små – med sig tilbage.

Her, lyder kritikken, at Netanyahu ikke har gjort nok for at løse situationen, mens omverdenen med stadigt stigende gru har set, hvordan Israel bomber Gazastriben, hvor en større og større humanitær krise udspiller sig.

Politiet fandt også vandkanonerne frem i kampen mod demonstranterne. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig ønsker de mange demonstranter snarlige valg i Israel.

Også fra oppositionen lyder der kritik af Netanyahu.

Oppositionslederen Yair Lapid fortæller til Times of Israel, hvordan han mener, at Netanyahu bruger flere ressourcer på at holde sin regeringskoalition sammen end han bruger på at forsøge at få gidslerne hjem.

»Hvis en hundrededel, en tusindedel, en brøkdel af regeringens effektivitet havde været brugt på gidslerne, eller de evakuerede, eller håndteringen af krigen, eller økonomien, så havde vores situation været helt anderledes, men der er kun én ting, som er vigtig for Netanyahu – det er at forblive på posten,« siger Lapid.