Et dramatisk opgør mellem hunløven Zuri og hanløven Nyack resulterede i et dødsfald i Indianapolis' Zoologiske Have, USA.

»Personale fra den zoologiske have gjorde alt, de kunne, for at adskille de to løver, men Zuri holdt fast i Nyacks hals, indtil han stoppede med at bevæge sig,« siger Indianapolis' Zoologiske Have i en pressemeddelelse ifølge CNN.

Hvorfor de to løver kom op at slås, kan der kun spås om.

Efter drabet obducerede dyrlægerne den 10-årige hanløve. Resultatet viste, at han var blevet kvalt på grund af det tag, hunløvinden havde om hans hals.

De to løver har i alt tre unger sammen, og den zoologiske haves register har ikke optegnelser, der peger i retning af, at de to løver ellers har været på kant af hinanden eller haft tidligere konfrontationer.

Løverne boede i samme indhegning i otte år.

Den Zoologiske have er ked af, at Nyack nu er død, da han var i høj kurs blandt den havens gæster, som alle gerne ville se den flotte hanløve.

Hændelsen vil nu blive undersøgt til bunds, men den zoologiske have har ikke umiddelbart nogle planer om at ændre praksis, da alt ifølge dem var, som det skulle være.