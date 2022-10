Lyt til artiklen

Mandag morgen har Rusland indledt luftangreb mod en stribe ukrainske byer, og allerede ser vi videoer og fotos fra Kyiv, hvor civile igen benytter undergrundsstationer som beskyttelsesrum.

Akkurat som i begyndelsen af krigen i februar, konstaterer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som selv befandt sig i Kyiv, da de første bomber landede i den ukrainske hovedstad.

Det handler formentlig om at slå rædsel i den ukrainske civilbefolkning, mener Jakob Illeborg.

»Det føles meget som februar. Dengang skulle man hele tiden i ly for bomber, luftalarmerne kørte konstant, og man kunne høre jævnlige missilnedslag,« fortæller Jakob Illeborg således.

»Forskellen er, at det nu er helt centrale områder. Det virker til at være mere eller mindre bevidste angreb på den civile befolkning,« tilføjer han.

»Det er noget af et paradoks. Angrebene udstiller på den ene side Ruslands enorme afmagt i den konventionelle krig. Og samtidig er de en magtdemonstration – i terror,« fastslår han.

Jakob Illeborg konstaterer, at der rapporteres om, at det største hospital i Lviv står uden strøm efter angreb mandag.

»Det er sådan nogle ting, man ikke normalt gør i en krig. Men denne her chokstrategi skal tilsyneladende få ukrainerne til at blive bange. Og det er de selvfølgelig lige nu,« siger Jakob Illeborg.

»Jeg oplevede selv den enorme exodus af mennesker, som forsøgte at komme ud af Kyiv i februar. Spørgsmålet er nu, om det vil ske igen. Det er ikke utænkeligt, at folk vil forlade byen,« mener han.

Som seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen forklarede i et interview med B.T. mandag morgen, mener Jakob Illeborg, at der er tale om et muligt russisk strategiskifte.

»Det er stort set alle de større ukrainske byer, der er ramt, så det er på alle måder en eskalering. Vi ved, at Putin har indkaldt til møde i sikkerhedsrådet i dag. Det er ikke unormalt i sig selv,« pointerer han.

»Men de møder foregår normalt om fredagen,« konstaterer Jakob Illeborg.

