Eksplosioner i Kyiv og andre storbyer har rystet Ukraine mandag morgen, men angrebene skal formentlig ikke ses som en gengældelse af et angreb på en bro til Krim-halvøen i weekenden.

Det mener seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier.

»Det er stadig uklart, hvad det egentlig er. Er det gengældelse? Det tror jeg ikke. Det er mere sandsynligt, at der er tale om en ny fase i krigen,« siger Flemming Splidsboel Hansen således.

Han pointerer, at Rusland har meldt ud, at man vil forfølge det, som man kalder bagmændene for angrebet på broen, og derfor skal mandagens missilangreb ses i et andet lys.

»Med udnævnelsen af en ny general som øverste chef for indsatsen i Ukraine får Vladimir Putin det, som han ønsker – en eskalering af krigen,« mener Flemming Splidsboel Hansen.

Den nye øverstbefalende, general Sergei Surovikin, er berygtet på grund af en brutal fortid i både Afghanistan, Tjetjenien og Syrien.

»Man skal huske på, at beslutningen om at indsætte Surovikin var truffet inden bombningen af Krim-broen,« siger Flemming Splidsboel Hansen.

»Vladimir Putin har været under pres fra den politiske fløj i Moskva, som har ønsket mere krig og hårdere krig. De har tidligere krævet generaler fyret, og man kan sige, at de har overhalet Putin i deres tilgang til krigen,« forklarer Flemming Splidsboel Hansen desuden.

Han mener, at det gør de umiddelbare udsigter i Ukraine endnu mere uhyggelige.

»Ukraine skal forberede sig på en ny fase i krigen, og det skal vi også. Rusland vil nu forsøge at knække ukrainerne,« mener Flemming Splidsboel Hansen.

»Man har indset, at man ikke kan klare dem på landjorden, men med angreb som dette kan man gøre ondt på civilbefolkningen i Ukraine. Man ønsker, at de skal få nok og giver sig.«

»Det kan vare længe, og det bliver meget grimt,« forudser Flemming Splidsboel Hansen.

Han mener, at det understreger, at krigen nødvendigvis må få ét udfald: Rusland er nødt til at tabe.

»Man kan sige, at Rusland allerede har tabt, fordi de nu snart otte måneder efter invasionen ikke har vundet, har lidt enorme tab og har været nødt til at mobilisere civilbefolkningen for første gang siden Anden Verdenskrig,« pointerer Flemming Splidsboel Hansen.