Et jordskælv har mandag aften fået en vulkan nord for den islandske by Grindavík på Reykjanes-halvøen til at gå i udbrud.

Det skriver det islandske medie RÚV.

Er du til stede på Island? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk.

Ifølge mediet var der op til udbruddet en række jordskælv i området. Det største målte 4,2 på richterskalaen, som beregner jordskælvs størrelse.

Ifølge det islandske medie mbl.is har politiet bedt borgerne i Grindavík om at evakuere øjeblikkeligt.

Samme medie har været i kontakt med en vulkanolog.

Þorvaldur Þórðarson, som han hedder, siger til mediet, at vulkanudbruddet er sket et af de værste steder muligt.

»Det her måske så tæt man kommer på et skrækscenarie. Desværre,« siger han.

Der er sent mandag aften ingen forlydender om, hvorvidt indbyggere i Grindavík er blevet eller skal evakueres.

På et livestream kan man se lavaen vælte frem.

/ritzau/