Den klart mest upopulære og forhadte person under årets konservative konference CPAC uden for Washington, D.C., er uden tvivl Joe Biden.

Men hvor stort er hadet egentlig til den amerikanske præsident? Det er voldsomt stort. Det viser én specifik genstand, man kan købe på konferencen bedre end noget. Og B.T. havde svært ved at finde personer, som tog afstand.

Man kan købe nærmest hvad som helst Donald Trump-relateret på CPAC-konferencen på Gaylord-resortet i National Habor.

Cigarer med den tidligere præsidents forbryderfoto, MAGA-hængekøjer, t-shirts, hættetrøjer, sko, vand med navnet ‘woke tårer’ og alverdens pyntegenstande.

Men man kan også købe ting, der er skabt for at nedgøre Donald Trump og MAGA-bevægelsens modstandere.

Nogle af dem er finurlige, andre er noget helt andet.

Det gælder blandt andet toiletpapir med den tidligere demokratiske leder i Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi, hvor hun har et Hitler-overskæg.

Og så kan man købe en t-shirt med Joe Biden og sønnen Hunter Biden på. Billedet af de to er redigeret så også de har et Hitler-overskæg.

T-shirt med Joe og Hunter Biden med Hitler-overskæg, som kan købes på CPAC. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere T-shirt med Joe og Hunter Biden med Hitler-overskæg, som kan købes på CPAC. Foto: Jeppe Elkjær

Nogle vil måske mene, at det er lige i overkanten. Men blandt Trump-loyale deltagere til årets CPAC mente flere, at det var inden for skiven.

B.T. brugte fredag en lille time på at vise folk billedet og få deres reaktion.

Det følgende er det tætteste på en afstandtagen, vi kunne finde, ud af de mere end ti personer, vi snakkede med.

»Det er for meget. Joe Biden er ond og burde komme i fængsel. Men jeg kan ikke lide, når man sammenligner folk med Hitler,« siger en ældre herre.

En mand i præstekrave var nogenlunde enig:

»Det er måske at gå en smule for langt. Men Joe Biden gør ikke mange gode ting,« siger han.

De resterende af dem, B.T. talte med, syntes, at det er okay at sammenligne USAs siddende præsident med en mand, der er ansvarlig for millioner af dødsfald i Europa.

»Det er fint. Demokraterne dæmoniserer Trump hele tiden. Så det er fint, vi også gør det den anden vej,« siger en mand.

Toiletrulle med Nancy Pelosi på. Også hun har fået Hitler-skæg. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Toiletrulle med Nancy Pelosi på. Også hun har fået Hitler-skæg. Foto: Jeppe Elkjær

»Hahaha,« griner en mand med militærjakke på.

»Joe Biden er den værste præsident, vi nogensinde har haft. Så det er helt på sin plads at give ham Hitler-skæg,« siger han.

Og det var den overordnede stemning.

»Joe Biden er ond. Jeg ville ikke købe den T-shirt. Men Joe Biden er ond. Hitler var ond. Så jeg har ikke et problem med det,« siger en herre.

»Jeg ville ikke købe den. Men folk har ret til at sige og gøre, hvad de vil,« siger en kvinde i Trump-tøj og kasket.

Jeg er ikke en t-shirt-fyr. Men du så min reaktion. Jeg smågrinte, siger en ældre sort herre.

Og så er der dem, der går endnu videre.

»Det er spot on. Han er ikke vores præsident. Og han har også dræbt millioner. Måske ikke bevidst, men han har gjort det. Så et passende billede,« siger en kvinde i nonnetøj.

Her skal måske lige indskydes, at der ingen beviser er på, at Joe Biden skulle have dræbt millioner af folk.

»Historien gentager sig selv. Så det er helt fint at vise Biden med samme skæg som en mand, der dræbte millioner,« siger en kvinde.

USA er mere splittet end nogensinde før i moderne tid.