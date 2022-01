Et forældrepar fra byen Elfrida i den amerikanske stat Arizona er for nylig blevet anholdt.

Det er de, fordi de lod deres 11-årige søn være alene hjemme. I flere uger, vel at mærke.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt USA Today.

12. december modtog byens politi en henvendelse, der opfordrede dem til at tjekke op på adressen, da en dreng angiveligt skulle have været alene hjemme i en længere periode.

Angiveligt var moren til drengen rejst udenbys for at fejre thanksgiving, mens faren fulgte trop kort tid efter den amerikanske højtid.

Deres 11-årige søn havde altså været mutters alene i minimum to uger, før det lokale politi blev gjort opmærksom på sagen.

Angiveligt fortalte han betjentene, at der var frosset mad ned til ham og at han ikke havde været i skole i de to foregående uger.

Da det lokale politi ikke kunne få kontakt til drengens forældre, blev han i stedet overført til børneværnet.

Samtidigt blev der udarbejdet en rapport om sagens hændelser, hvor begge forældre var under mistanke for børneforsømmelse.

Først da de igen vendte snuden mod Elfrida, blev de anholdt og anbragt i et fængsel i Cochise County. Forældrene er sigtet for tre tilfælde af omsorgssvigt.