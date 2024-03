Der har været langt mellem de gode nyheder for den amerikanske præsident Joe Biden de seneste måneder.

Men bare inden for den seneste uge er der dumpet adskillige resultater ind, som må få smilet frem hos den 81-årige præsident. Og skabe bekymring hos Donald Trump.

Tallene fra det amerikanske meningsmålingsinstitut Emerson er yderst sigende.

26. august sidste år havde de en måling, hvor den tidligere amerikanske præsident Donald Trump tog en føring over Joe Biden i en eventuelt direkte kamp om præsidentposten med 2 procentpoint.

Lige siden har Donald Trump ikke afgivet sin favoritrolle hos Emerson.

Indtil 7. marts i år.

Pludselig havde instituttet, der hører til i Boston, Massachusetts, Joe Biden i front med 2 procentpoint blandt registrerede vælgere.

Den første føring i over et halvt år.

Og det er ikke enestående.

Også Morning Consult havde i en stor måling i begyndelsen af måneden Joe Biden til at føre over Donald Trump.

Det sker samtidig med, at Joe Biden er på vej mod en yderst sikker sejr i kampen, hvis man kan kalde den det om at vinde demokraternes nominering.

Og samtidig kan noget tyde på, at de mange millioner seere, som så med under Joe Bidens State of the Union-tale i sidste uge, kunne lide den energiske tale, præsidenten holdt.

Donald Trump fører fortsat i en række målinger over Joe Biden. Men på det seneste har der været positive resultater for den siddende præsident. Foto: Chip Somodevilla/AFP/Ritzau Scanpix

I en måling udført af CNN umiddelbart i forbindelse med talen, hvor omkring 32 millioner så med, kunne mange af dem, der tunede ind, bedre lide udsigterne med præsidenten ved roret efterfølgende. Et stort spring fra 45 procent af de adspurgte til 62 procent.

Et positivt spring for Biden på intet mindre end 17 procentpoint.

Med andre ord en række gode nyheder for den siddende præsident, der de seneste måneder igen og igen er blevet anklaget for at være for gammel, har set Donald Trump tage gentagne føringer i meningsmålingerne og fortsat kæmper med at få det amerikanske folks gunst i diverse målinger af tillid og jobtilfredshed.

Som det kan læses i den foregående sætning, så er alt heller ikke rosenrødt for Joe Biden.

Selvom de positive tegn i målingerne fra Emerson og Morning Consult er helt åbenlyse gode nyheder for Biden, så er der fortsat en række andre målinger, som peger i en anden retning.

I flere andre meningsmålinger er Biden stadig i knibe, når det kommer til et direkte opgør mod Donald Trump.

Senest kunne New York Times offentliggøre en måling, hvor Donald Trump fører i fem af seks afgørende delstater for valget til november.

Men det er ikke eneste bekymring, Joe Biden og hans hold bør have.

En anden handler om, at der også er andre kandidater end Trump og Biden, der stiller op med et ønske om at indtage Det Hvide Hus.

En af dem hedder Robert F. Kennedy Jr. Og indlemmer man ham og de øvrige uafhængige kandidater i målingerne, så betyder det ifølge målingen foretaget af Emerson i stedet en føring til Donald Trump med et procentpoint.

Der er omkring otte måneder til det amerikanske præsidentvalg. Alt kan stadig ske.