Rekorden for verdens dyreste hus står muligvis for fald tirsdag eftermiddag.

Her kommer den unikke ejendom Villa Aurora i Rom under hammeren.

Købsprisen ved auktionen forventes at kunne blive omkring 3,5 milliarder kroner for den enestående bygning i seks etager på samlet 2800 kvadratmeter.

Men så skal køberen også være indstillet på at forpligte sig til at restaurere den historiske bygning på en fredfyldt bakketop i det indre af Rom for mindst 82 millioner kroner.

Den mondæne villas absurde pris skyldes ikke mindst, at bygningen rummer det eneste kendte vægmaleri af den italienske 1500-tals-kunster Caravaggio.

Maleriet, der er 2,75 meter bredt, forestiller guderne Jupiter, Neptun og Pluto. Det blev bestilt af kardinal Francesco Maria del Monte og var færdigt i 1597.

Maleriet er i sig selv vurderet til godt 2,3 milliarder kroner, så med en ventet købspris ved auktionen på 3,5 milliarder kroner skal køberen også betale lidt for murstenene – og de øvrige kunstværker i huset.

Villaen er kommet til salg, efter at den tidligere ejer – prins Nicolo Boncompagni – døde i 2018. Siden er hans tre sønner fra første ægteskab kommet i krig med hans sidste og tredje hustru – den Texas-fødte Rita Boncompagni Ludovise, der blandt andet i 1980erne poserede i herremagasinet Playboy.

Den kunstfærdigt udsmykkede luksusvilla fra 1500-tallet har aldrig været åben for offentligheden. Nu har den italienske stat chancen for at købe den. Foto: REMO CASILLI Vis mere Den kunstfærdigt udsmykkede luksusvilla fra 1500-tallet har aldrig været åben for offentligheden. Nu har den italienske stat chancen for at købe den. Foto: REMO CASILLI

»Vi overgiver noget, som er ekstremt værdifuldt i hjerterne på italienere. Jeg har tilbragt de bedste år af mit liv med Nicolo her i Villa Aurora. Jeg håber, at den person, som køber bygningen, vil respektere dens historie og forstå, hvilken værdifuld juvel den er,« siger enken ifølge The National News.

Villa Aurora har aldrig været åben for offentligheden, men Rita Boncompagni Ludovise har arrangeret guidede ture siden 2010. Hun ønsker, at villaen fremover kan blive åben for offentligheden mindst en gang om året.

Ifølge eksperter har den tidligere romerske feltherre Julius Cæsar formentlig haft sin daværende bolig på samme sted. Og i tidens løb er Villa Aurora blandt andre blevet besøgt af berømtheder som astronomen Galileo, komponisten Tjajkovskij og forfatteren Goethe.

Selv om villaen i dag er i privat eje, er den under beskyttelse af det italienske kulturministerium. Det betyder også, at den italienske regering får mulighed for at erhverve ejendommen for den samme pris, som villaen ellers vil blive solgt for til en privat ejer ved dagens auktion.