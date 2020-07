I en kløft nær det sted, 43 studerende forsvandt i 2014, er der fundet en knogle tilhørende en af eleverne.

Mexicanske efterforskere har fundet en knogle tilhørende en af de 43 studerende, der forsvandt i 2014.

Det oplyser den mexicanske anklagemyndighed tirsdag.

Knoglen er identificeret som tilhørende Christian Alfonso Rodriguez Telumbre.

Den blev fundet i en kløft cirka 20 kilometer fra det sted, de mange lærerstuderende forsvandt.

I kløften er også fundet andre jordiske rester fra mennesker. Disse er sendt til universitetet i Innsbruck i Østrig for nærmere undersøgelser.

I slutningen af 2014 blev en anden knogle tilhørende en af de forsvundne studerende fundet.

De 43 studerende - alle unge mænd - studerede på et lærerseminarium i Ayotzinapa og forsvandt i byen Iguala 26. september 2014.

De blev tilbageholdt af korrupte politibetjente og af uvisse årsager angiveligt overdraget til narkokartellet Guerreros Unidos.

Et par måneder senere oplyste Mexicos statsadvokat, at de studerende var blevet dræbt og deres lig brændt på en losseplads uden for Iguala.

Men efterfølgende har undersøgelser udført af uafhængige eksperter sået tvivl om denne konklusion.

I marts 2018 offentliggjorde FN's Højkommissær for Menneskerettigheder en rapport, der viste, at 34 af de 129 personer, der var blevet anholdt i forbindelse med de studerendes forsvinden, var blevet udsat for tortur.

I rapporten beskyldes føderale efterforskere og marinesoldater for at fremtvinge tilståelser gennem tortur.

I juni 2018 fastslog en føderal domstol, at efterforskningen af sagen har været sjusket.

Præsident Andrés Manuel López Obradors regering iværksatte efterfølgende en ny efterforskning, og mere end halvdelen af de 140 mistænkte blev løsladt.

