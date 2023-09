'Indisk fartøj skriver rumhistorie og lander på Månens sydpol'.

Sådan lød det i en artikel for en måned siden, men noget tyder på, at det efterfølgende slet ikke er gået, som man håbede på.

Mens Ruslands rumfartøj forulykkede og smadrede ind i månen, lykkedes det for et indisk rumfartøj at lande sikkert.

2. september blev landingsfartøjet og måneroveren så sat i dvaletilstand, da en to uger lang månenat var på vej med brutale temperaturer helt ned til -250 grader.

Planen var så, at de skulle reaktiveres nu.

Men sådan er det ikke gået, skriver The Guardian.

Indiske forskere sagde, at de var fulde af selvtillid om, at rumfartøjet kunne klare de ekstreme forhold, og at det ville vågne igen 22. september, når sollyset igen ville ramme solcellerne og skabe elektricitet.

Men forskerne kan ikke få kontakt til rumfartøjet, der er en del af månemissionen Chandrayaan-3.

Og håbet bliver mindre og mindre.

Forskerne anslår, at der cirka 50 procents chance for, at fartøjet kunne klare sig gennem de iskolde temperaturer.

»Bestræbelserne på at etablere kommunikation med Vikram-landeren og Pragyaan-roveren vil fortsætte,« oplyste det indiske rumagentur på X, tidligere Twitter, i fredags.

Siden da har der ikke været nogen officielle udmeldinger.

Det var ellers under stor fanfare, at det lykkedes inderne at lande fartøjet på månen. Især i lyset af at Ruslands forsøg få uger før gik galt.

Det betød, at Indien var det første land til at nå månens sydpolregion og bare det fjerde land til at lande på månen.

Det indiske rumagentur understregede dog allerede inden, at de igangsatte dvalen, at Chandrayaan-3-missionen allerede havde været en stor succes og nået sit primære mål.

I løbet af den uge, det lykkedes månefartøjet at drøne rundt på månen, lykkedes det roveren at tilbagelægge 100 meter, sende billeder og data tilbage til jorden, samt bekræfte tilstedeværelsen af svovl, jern og ilt.

Rumagenturet vil forsøge at få kontakt til fartøjet frem til 30. september.