Umiddelbart så den hvide, slidte båd ud til at være tom, som den flød rundt ud for kysten.

Men synet ombord var grufuldt.

For ifølge nyhedsbureauet Reuters har brasiliansk politi meldt ud, at der blev fundet »op mod 20 døde personer« på båden – med den uhyggelige tilføjelse, at et præcist antal af dødsofre har været svært at give på grund af de mange ligs dårlige tilstand.

»En af de vigtigste opgaver er nu at finde ud af, hvem menneskene på båden var,« lyder det i en udtalelse fra myndighederne.

Båden er blevet bugseret ind på land. Foto: Raimundo Paccó/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Båden er blevet bugseret ind på land. Foto: Raimundo Paccó/EPA/Ritzau Scanpix

Det var i weekenden, at nogle lokale fiskere opdagede båden ud for den nordlige del af Brasilien, ved Braganca.

Endnu er politiet ikke blevet meget klogere på, hvad der er gået forud for det grumme fund.

Foruden dødsårsag og antal af ofre er heller ikke selve dødsårsagen kommet frem.

Det menes dog, at der ikke er tale om personer fra Brasilien, men sandsynligvis migranter.

Lokalbefolkningen er strømmet til. Foto: Oswaldo Forte/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Lokalbefolkningen er strømmet til. Foto: Oswaldo Forte/Reuters/Ritzau Scanpix

Der er blevet spekuleret i, at ofrene muligvis kan komme fra Haiti, hvor omfattende bandevold har skabt kaotiske tilstande.

Men for nogle år siden skete noget lignende i et endnu større omfang.

I 2021 skyllede hele syv lignende både fyld med lig op i Brasilien og Caribien.

Ifølge CBS viste undersøgelser efterfølgende, at nogle af dem kom helt fra Afrika. Her havde målet været De Kanariske Øer, men bådene var kommet helt ud af kurs og var i ugevis drevet over Atlanterhavet.