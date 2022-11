Lyt til artiklen

Midtvejsvalgets drama har knap nok nået at lægge sig, før et nyt er opstået.

For hvis man troede, at Donald Trump ville sole sig i sydens sejrsfrugt har piben fået en hel anden lyd.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er fortsat i Florida i USA, hvor vinden i Trumps sejl er vendt, og flere i Republikanernes top vil have ham væk og ude af syne.

»Det er en helt vild historie i USA. Indtil valget i tirsdags har fornemmelsen været, at Trump gik på et sejrstogt, hvor han solede sig i vælgernes kærlighed og man regnede med, at han ville nominere sig selv til præsidentvalget. Det var nærmest, som om han legede med alle om, hvornår udmeldingen kom.«

»Men så kom valget, og det hele faldt lidt til gulvet og piben fik en anden lyd. Det er ikke katastrofalt, men det var ikke et godt valg. Man havde regnet med, at Republikanerne ville feje Joe Biden og Demokraterne af pinden.«

Det er fortsat tæt løb mellem de to partier her et par dage efter valgdagen, og intet er afgjort endnu – hverken i Senatet eller Repræsentanternes Hus.

Men for Donald Trump og hans kandidater var det en fiasko.

»Sammenlagt er det hele stadig tæt, men mange af Trumps støtter og kandidater er slet ikke kommet ind, som man ellers havde forventet. Det er markant og bemærkelsesværdigt, at vindene er vendt,« siger Jakob Illeborg.

Donald Trump har været ude og annoncere, at han kommer med en stor nyhed tirsdag d. 15 november. En seance, som B.T. vil være til stede ved.

»Jeg kommer til at lave en meget stor bekendtgørelse på tirsdag den 15. november fra Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida,« sagde den tidligere præsident kort før midtvejsvalget.

Men der er flere top republikanere, som mener, at han skal stoppe og dermed være fortid.

»Der sidder republikanere på Fox News, som ellers er Trump og Republikanernes højborg, som siger, at han skal stoppe, og vi kan ikke mere,« forklarer Jakob Illeborg og fortsætter:

»Blandt andet den velansete Winsome Earle-Sears, der er en respekteret politiker i Virginia, som siger, at hun ikke vil støtte Donald Trump, hvis han stiller op. Hun siger, at han er en decideret lænke om benet for partiet.«

B.T.s internationale korrespondent forklarer, at den udmelding var ikke kommet for en uge siden – altså før valget.

»Stormvindene samler sig om Donald Trump, og han har ikke meget goodwill tilbage i banken. Det går stærkt nu.«

»Det er virkeligt bemærkelsesværdigt, og der er mange signaler om bulder og brag på vej.«

B.T. vil være til stede på tirsdag, når Donald Trump vil komme med sin store annoncering.