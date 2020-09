Den første tv-debat mellem de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, er natten til onsdag dansk tid skudt i gang i Cleveland i delstaten Ohio.

100 millioner seere i USA ventes at følge med, når de to kandidater krydser klinger for første gang.

Debattens seks emner er kendt på forhånd.

I løbet af de næste 90 minutter skal de to kandidater runde deres egne politiske præstationer, USA's højesteret, covid-19, økonomien i USA, raceuro og vold i amerikanske byer og integriteten af præsidentvalget.

Første emne på dagsordenen er USA's højesteret og Trumps valg af den konservative Amy Coney Barrett som ny højesteretsdommer efter det afdøde liberale ikon Ruth Bader Ginsburg.

Donald Trump lægger ud med at fortælle, hvorfor han anser Barrett som en god kandidat, hvorefter Biden gentager, at valget af en ny højesteretsdommer først bør finde sted efter præsidentvalget 3. november.

Biden minder samtidig om, at både sundhedsreformen Obamacare og "Roe mod Wade"-afgørelsen, der i 1973 sikrede kvinder i USA retten til abort, er på spil med et eventuelt valg af Barrett.

- Han har ingen plan for hverken sundhed eller noget som helst andet, siger Joe Biden henvendt til Donald Trump.

Da Biden forsøger at besvare moderator Chris Wallaces spørgsmål og Trump bliver ved med at afbryde, udbryder Joe Biden til sidst:

- Shut up, man (hold nu kæft, mand, red.).

/ritzau/