Særlig cocktail skal binde coronavirussets spike-protein, så det ikke kan trænge ind i sunde celler.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har udstedt en nødgodkendelse til covid-19-behandling med en særlig antistofcocktail.

Nødgodkendelsen gælder for det middel, der også blev givet til USA's præsident, Donald Trump, da han blev behandlet for coronavirus.

Midlet produceres af selskabet Regeneron Pharmaceuticals.

Godkendelsen gælder til brug ved milde til moderate tilfælde af covid-19, der vurderes at være i risikozonen for at få svære symptomer.

Det gælder blandt andet personer, som er over 65 år gamle og har visse kroniske underliggende sygdomme.

Behandlingen anvender såkaldte monoklonale antistoffer.

Det er kunstigt fremstillede antistoffer skabt som en kopi af kroppens egne antistoffer.

Antistoffer spiller en afgørende rolle i kroppens forsvar mod infektioner.

Regenerons antistofcocktail har fået navnet Regen-COV2 og består af to forskellige antistoffer.

De er designet til at binde coronavirussets såkaldte "spike-protein", så virusset ikke trænger ind i sunde celler i kroppen.

De tidlige resultater fra undersøgelser af stoffet tyder på, at det har størst effekt, hvis det bliver givet tidligt efter en diagnose.

Det vil sige, at det helst skal gives, inden patienter når selv at få en immunrespons eller får opbygget en stor mængde virus i kroppen.

I slutningen af måneden håber selskabet bag cocktailen at have doser klar til omkring 80.000 patienter.

I første uge af januar håber selskabet på doser til omkring 200.000 patienter og i slutningen af januar 300.000.

Lægemiddelstyrelsen har ikke godkendt behandlingsformen til patienter, der er indlagt på grund af covid-19 eller har brug for hjælp til at trække vejret.

/ritzau/Reuters