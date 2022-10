Lyt til artiklen

»Hvis det sker, vil det helt sikkert være enden for Putin.«

Sådan lyder det fra en australsk senioranalytiker, når han ser på den nuværende situation på slagmarkerne i Ukraine – og på det, som han formoder kan være ukrainernes næste skridt.

Det fortæller analytikeren Malcolm Davis fra tænketanken Australian Strategic Policy Institute (ASPI) ifølge Dagbladet i et interview med australske Sky News.

For at forstå det, skal man først se på, hvad der sker lige nu i Ukraine.

Arkivfoto af Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

Efterhånden som de ukrainske styrker har haft succes med deres modoffensiv og har generobret besatte områder – blandt andet i Kherson – er de russiske styrker i stor stil begyndt at angribe landets kraftværker og infrastruktur, hvilket blandt andet har betydet strømafbrydelser flere steder.

Forleden stod en million ukrainske hjem uden strøm.

Samtidig står landet over for en hård og kold vinter – og af den grund vurderer Malcolm Davis, at russerne har et helt bestemt formål med at angribe lige præcis de steder:

De vil forsøge at 'fryse' ukrainerne hen til forhandlingsbordet.

Senioranalytikeren forklarer dog til australske Sky News, at han har svært ved at se, at det kunne virke, da det ukrainske folk – ifølge Malcolm Davis – næppe har lyst til at se de fire ukrainske regioner Kherson, Luhansk, Donetsk og Zaporizjzja ende i russiske hænder.

I stedet ser han for sig, at krigen kommer til at fortsætte.

Måske på lavere blus hen over vinteren – men til foråret kan det ændre sig.

Der tror han, at de ukrainske styrker kan ende med at stå endnu bedre placeret i forhold til nye offensive fremstød. Blandt andet i Kherson.

Tidligere har andre eksperter vurderet, at det vil være 'et stort nederlag' for den russiske præsident, Vladimir Putin, hvis han mister Kherson, men ifølge Malcolm Davis skal der formentligt noget mere til, før vi kommer 'frem til enden'.

For ifølge den australske senioranalytiker er Kherson 'meget vigtig' – men noget endnu vigtigere kan vente på den anden side:

»Jeg tror, at Kherson er et middel frem mod, at de ukrainske styrker eventuelt kan formå at genindtage Krim. Hvis russerne taber Krim, så vil det helt sikkert være enden for Putin,« forklarer Malcolm Davis til australske Sky News.

Han forklarer dog, at den russiske præsident fortsat har nogle kort tilbage på hånden – som den ekstra mobilisering af tropper og energi-afpresning.

Den store test bliver derfor formentlig, hvad der kommer til at ske til foråret, hvor styrkerne på begge sider igen har bedre muligheder for at positionere sig.

Hvis det går ukrainernes vej, kan det dog føre til, at Putin kan blive desperat, forklarer Malcolm Davis:

»Det vil være perioden med størst risiko, for en Putin, der essentielt er trængt op i en krog, kan begynde at tænke i at begynde at bruge taktiske atomvåben,« fortæller han.

B.T. følger løbende udviklingen i Ukraine i vores liveblog, som du kan finde lige HER.