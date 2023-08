En amerikansk sygeplejerske og hendes barn er blevet kidnappet i Haiti.

Det oplyser den kristne humanitære hjælpeorganisation, El Roi Haiti, som kvinden arbejder for.

Ifølge CNN er Alix Dorsainvil, der er gift med direktøren i hjælpeorganisationen, og parrets fælles barn blevet bortført torsdag morgen.

Kidnapningen af de to skete, mens Alix Dorsainvil var på arbejde i organisations hovedkvarter i hovedstaden Port-au-Prince.

Alix Dorsainvil kommer oprindeligt fra New Hampshire, men flyttede til Haiti efter, at hendes mand inviterede hende til en skole for at yde sygepleje til børnene.

Hun beskrives som 'dybt medfølende' og en 'kærlig' person i en officiel erklæring på organisationens hjemmeside.

De amerikanske myndigheder er bevidste om bortførslerne og arbejder sammen med de haitianske myndigheder, skriver CNN ifølge en erklæring fra en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

Det er sidenhen kommet frem, at kidnapperne har kidnappet de to personer med henblik på at få en løsesum.