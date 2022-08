Lyt til artiklen

12-årige Archie Battersbee ligger lige nu i respirator – sandsynligvis som følge af en farlig TikTok-trend.

Den 7. april blev han fundet bevidstløs med en løkke om halsen af sin mor, Hollie Dance, der mistænker, at hendes søn har deltaget i en såkaldt TikTok-challenge.

Disse udfordringer på det sociale medie, advarer psykolog Peder Kjøs kraftigt mod.

Det fortæller han til Dagbladet, og siger samtidig, at man i løbet af ungdomsårene tester forskellige grænser – heriblandt også de fysiske, som tilfældet var for Archie Battersbee.

Hollie Dance (th.) er mor til Archie Battersbee. Hun har siden sønnens ulykke i april kæmpet for, at sønnen skal forblive i respirator. Foto: Dominic Lipinski Dominic Lipinsk Vis mere Hollie Dance (th.) er mor til Archie Battersbee. Hun har siden sønnens ulykke i april kæmpet for, at sønnen skal forblive i respirator. Foto: Dominic Lipinski Dominic Lipinsk

»Det er ikke altid, at det ender godt. Det har altid ført til ulykker af forskellig art. Vi voksne må advare mod de ekstreme udfordringer, uanset om det sker på nettet eller andre steder. Unge på TikTok er nødt til at vide, hvor farlige udfordringerne kan være,« lyder det fra Peder Kjøs.

Da det norske medietilsyn undersøgte børn og unges mediebrug i 2018, var TikTok så lidt udbredt, at brugen af det sociale medie slet ikke blev målt.

Det gjorde det til gengæld i 2020, hvor hele 65 procent af de 9-18 årige var på TikTok.

Kaare Andre Ødegaard, der er leder for Nettpatruljen i Sør-Vest politikreds, fortæller, at TikTok har indstillingen 'Restricted mode', som forældrene kan slå til på deres børns telefoner.

12-årige Archie Battersbee har ligget i respirator siden april. Foto: Scanpix Vis mere 12-årige Archie Battersbee har ligget i respirator siden april. Foto: Scanpix

På den måde begrænser TikTok det indhold, der når frem til barnets telefon.

Archie Battersbee har ligget i respirator siden TikTok-ulykken, og det er over flere omgange blevet besluttet, at hans respirator skal slukkes, da han er vurderet hjernestammedød.

Senest har retten afgjort, at Archie Battersbee ikke må komme på hospice, da han ifølge medicinske eksperter har stor risiko for, ikke at klare overførslen fra hospital til hospice.