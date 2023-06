For nogen kan det være en fræk fantasi at dyrke sex i sandet på en strand.

Men i Holland har der været lidt for mange, der faktisk har udlevet den fantasi på nudiststranden Oranjezon.

Derfor har man i kommunen Veere nu set sig nødsaget til at sætte otte skilte op for at afskrække gæsterne fra at dyrke sex på stranden og i klitterne.

Ifølge The Guardian fremgår det af de nyopsatte skilte, at sex på stranden er forbudt, og at der er øget overvågning på stedet.

Det sker, efter at kommunen har modtaget en strøm af klager fra lokale i området, der har været vidne til nudister, der dyrker sex i offentligheden.

Det er samtidig et forbud, man ikke er modstander af hos 'Open en Blott naked recreation association'. Her mener man, at det er vigtigt at skelne nudisme fra seksuelle aktiviteter udendørs.

»Folk, der kommer for at solbade nøgen, finder det (at andre dyrker sex på stranden, red.) lige så irriterende som andre mennesker,« siger talsperson Karlien Lodewijk.

Myndighederne slår fast, at man i første omgang vil nøjes med at håndhæve forbuddet mundtligt.